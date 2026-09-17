Poštar Stipo Jukić uhapšen je zbog krađe penzija. On je nakon krađe pobjegao na Tajland odakle je objavljivao snimke na TikToku.

Izvor: Novifosil/Tiktok

Poštar iz Višića kod Čapljine Stipo Jukić, čiji je nestanak prijavljen prije nekoliko dana, uhapšen je juče u popodnevnim satima na međunarodnom graničnom prelazu Bijača.

Jukić je poslednji put viđen 5. septembra kada se s prijateljima zaputio prema Mostaru. Kako je ranije objavljeno, iz Mostara je otišao za Sarajevo, pa za Tursku i na kraju za Bangkok na Tajlandu.

Slučaj poštara Jukića izazvao je veliku pažnju jer u trenutku njegovog nestanka u Čapljini nije isporučeno između 50 i 60 penzija.

Zbog sumnje na krivično djelo utaja, protiv njega je 10. septembra podnesena prijava, nakon čega policija za njim tragala kao za osumnjičenim, a ne kao za nestalom osobom. Iz Hrvatske pošte Mostar naknadno su obavestili javnost da su sve penzije isplaćene 10. septembra i da je u toku interna kontrola.

"Dana 07. septembra prijavljen je nestanak S.J. (1995) iz Čapljine a koji se 05. septembra u večernjim satima uputio u pravcu Mostara. Policijski radnici poduzeli su potrebne mjere i radnje te je utvrđeno da je navedena osoba napustila teritoriju BiH. Dana 10. septembra protiv osobe S.J. podnesena je prijava zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo utaja te je za njim raspisana operativna potraga kao za počinitelja krivičnog djela a ne više kao nestalom osobom", naveli su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Jukić je uhapšen juče na graničnom prijelazu Bijača, na osnovu operativne potrage koja je za njim raspisana.

"Policijski službenici PU Čapljina su navedenu osobu preuzeli i isti je smješten u prostorije za zadržavanje. O svemu je upoznato Odeljenje krim. policije i tužilac te se poduzimaju dalje potrebne mjere i radnje", istakli su iz MUP-a HNK.

Jukić je takođe, za vrijeme boravka na Tajlandu objavljivao videozapise na TikTok profilu.

(Klix/MONDO)