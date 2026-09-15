Nikola Mirotić je novi košarkaš Valensije.

Izvor: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Jedan od najboljih košarkaša Evrolige Nikola Mirotić je riješio da karijeru nastavi u Valensiji. Iako je iskusni sportista imao ponudu Budućnosti i vjerovalo se da će u 36. godini zaigrati u ABA ligi, do toga neće doći - makar trenutno.

Valensija, najveće iznenađenje Evrolige u minuloj sezoni, uspjela je da dovede iskusnog evroligaša. Klub se novim ugovorom pohvalio na društvenim mrežama. "Valensija je postigla dogovor sa Nikolom Mirotićem koji će se klubu priključiti za sezonu 2026/27."

Mirotić u Valensiju dolazi kao slobodan igrač, nakon što je raskinuo saradnju sa Monakom. Prošle sezone sa francuskim klubom nastupao je u plej-ofu Evrolige, gdje je u 31 utakmici bilježio prosječno 11 poena uz 39,3 odsto uspješnosti za tri poena, 4,4 skoka i 1,4 asistencije, uz prosječan indeks korisnosti od 12,7.

Mirotić je sa Monakom prošle sezone osvojio čak četiri trofeja - Superkup Francuske, Kup lidera, Kup Francuske i prvenstvo Francuske. U sezoni 2025/26 prosječno je bilježio 11,1 poen uz 40,3 odsto uspješnosti za tri poena i 3,7 skokova po utakmici", piše u objavi kluba iz Valensije.