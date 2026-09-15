Rodri razumije odluku Barselone da podrži Lamina Jamala u izboru za Zlatnu loptu. Otkrio je i zašto nije prešao u Real Madrid.

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Za mnoge najbolji vezista svijeta, Rodri, došao je ovog ljeta u Barselonu kao osvajač Zlatne lopte 2024, aktuelni svjetski i evropski šampion sa Španijom i kao novi stub igre Katalonaca. Dok se bliži oktobarska ceremonija i izbor novog osvajača Zlatne lopte, teško je predvidjeti ko će biti laureat. Rodri je u najužoj grupi favorita, ali ne želi da govori poput saigrača Lamina Jamala i da javno tvrdi da bi i on trebalo da dobije nagradu"

"Ne znam, postavljaš mi pitanje na koje ne mogu da odgovorim. Ne znam. Na kraju, to su individualne nagrade...", rekao je on u intervjuu za "Mundo Deportivo".

Svojevremeno je rekao da Jamal ima sve da postane osvajač nagrade. Lamin vjeruje da je ovo godina kada bi morao da dobije Zlatnu loptu, a da li se sa tim slaže Rodri?

"Mogu da ti kažem da je to momak koji nevjerovatno napreduje i koji je u posljednjih godinu i po dana bio brutalan. Bez ikakve sumnje već možeš da ga svrstaš među najbolje igrače svijeta. A, kada je riječ o Zlatnoj lopti, šta ona mjeri? Individualni učinak, sezonu? Svima nam prijaju individualne nagrade, ali mislim da je nevjerovatno to što je momak od 19 godina uspio da osvoji ono što je Lamin osvojio. To već govori o dimenziji koju je dostigao kao igrač. Vidjećemo koja će biti odluka. Mislim da je ovo veoma neizvjesna godina po tom pitanju, u kojoj možda svi igrači koji su u konkurenciji imaju argumente da osvoje nagradu".

Priznao je Rodri da ipak ne razmišlja previše o tome.

"Nije to nešto što me mnogo brine. Volio bih da je osvoji Španac - bio to Lamin, bilo Pau Kubarsi, bilo Fabijan, bilo ja, ako budem nominovan. Mislim da bi španskom fudbalu takođe trebalo odati priznanje za Svjetsko prvenstvo koje je odigrao".

Barselona se kao klub opredijelila i stala iza Jamala.

"Ne, potpuno razumijem što se klub stavio iza igrača koji je, poput Lamina, iz njihove akademije i koji za njih predstavlja sve. Nema nikakve ljutnje. Na kraju, to je odluka 100 ljudi koji glasaju i kome god daju glas, čestitaćemo mu", rekao je Rodri.

Kako je Rodri odbio Real, pa odmah pozvao Murinja

Iako je tokom ljeta bio u pregovorima sa Realom, izabrao je Barsu - zašto?

"Prije svega moram da kažem da bih volio da su to bile dvije ili tri mirne nedjelje odmora, ali nisu bile ni najmanje. Moralo je da se analizira mnogo stvari i donese veoma važna odluka između dva najbolja kluba na svijetu. Na kraju sam odluku donio na osnovu sportskog aspekta, onoga što mi je budilo malo veću želju i osjećaja gdje mogu više da pobijedim i napredujem kao igrač. Nije to bila nimalo laka odluka. Nije lako reći 'Ne' Real Madridu, pogotovo jer su se prema meni ponašali besprijekorno. Na kraju su me ubijedili ljudi iz kluba, predvođeni Dekom i Hansijem Flikom."

Murinjo je javno rekao da je razgovarao s Rodrijem i da je pokušao da ga ubijedi da ode u Madrid?

"Ne mislim da je ispravno otkrivati sadržaj privatnog razgovora, ali je svakako izrazio želju da dođem i govorio o tome šta bih mogao da donesem ekipi. Razgovor je bio veoma dobar. Kada sam donio odluku, pozvao sam ga i da mu zahvalim na interesovanju i odnosu prema meni. Smatram ga velikim trenerom. Pokazao je to gdje god da je radio, tokom svojih velikih mandata, a Real Madrid će biti veoma težak rival u ovoj ligi."

Barselona gazi na početku sezone i ima skor 6/6 u Primeri i Ligi šampiona. Da li ga je neko posebno impresionirao? "Rafinja me je veoma iznenadio. Ne zato što nisam znao kakav je igrač, već zato što je nevjerovatan, gledajući i to u kakvoj se formi nalazi. Uz to se smijem jer je mojih godina, a djeluje kao da ima fizičke sposobnosti mlađeg igrača... Istina, mi smo različiti profili igrača, ali svako bi pomislio da ima 24 ili 25 godina. A ne, ima 30 kao i ja i posjeduje tu nevjerovatnu fizičku sposobnost".

Kako je izgledao razgovor sa Hansijem Flikom?

"Što se Hansija tiče, najviše me je privuklo to kakav je on čovjek. Jedna od prvih stvari koje mi je rekao jeste da želi da svakog dana napreduje, ne želi da bude zadovoljan postignutim, što se veoma poklapa sa mojom filozofijom da se nikada ne opuštaš, da nikada ne misliš da si dostigao maksimum i da uvijek zahtijevaš više od sebe. To je ono što će te prije ili kasnije odvesti do uspjeha. Mislim da je Barselona trenutno u fazi napretka koja može da je dovede do perfekcije, potrebne da osvojite veliki evropski trofej, nakon što je to uspjela na domaćem nivou."

Ne vjeruje Rodri da ga je Barsa dovela samo da bi "izbušila" Real Madrid.

"Ne, mislim prije svega na to da nije bilo pokušaja da me ubijede brojkama. Više je bilo riječi o fudbalu, o tome šta su smatrali da mogu da doprinesem na terenu i van njega. To mi se mnogo dopalo".

Da li je uticalo na njegovu odluku to što je Real pokazao nepoštovanje prema njemu kada se njegova delegacija nije pojavila na dodjeli Zlatne lopte 2024, jer nije bila dodijeljena Vinisijusu.

"Kao što sam već rekao, tada to nije uticalo na mene, jer je to bio moj dan i mislim da nije imalo mnogo smisla pričati o ljudima koji nisu bili tamo, koji nisu bili dio te ceremonije i tog prelijepog trenutka za mene i moju porodicu. Ko me poznaje zna da pokušavam da se izolujem od takvih stvari, kao i od medijske priče. Koncentrišem se na fudbal. U tom smislu sam veoma Englez, zar ne? Premijer liga je fudbal i ništa više", rekao je Rodri.