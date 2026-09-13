U Zemunu se dogodila pucnjava, a osumnjičeni tvrdi da je ranio poznanika slučajno. Policija nastavlja potragu za njim.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Slučaj krvave pucnjave koja se sinoć dogodila u Zemunu dobio je potpuno neočekivani zaplet.

Nakon što je državljanin Bosne i Hercegovine B. B. (46) sa teškim povredama primljen u bolnicu, policiji se telefonskim putem oglasio muškarac koji tvrdi da je odgovoran za ranjavanje.

Kako saznaje Telegraf, nadležnim organima javio se P. G. (39). On je u razgovoru potvrdio da je upravo on ispalio hitac u svog poznanika, ali je iznio tvrdnju da je do upotrebe vatrenog oružja došlo potpunim slučajem.

Međutim, i pored ovog poziva, drama na terenu se nastavlja. Prema informacijama kojima raspolaže Telegraf, P. G. se do ovog trenutka nije fizički predao policiji, niti je lišen slobode, zbog čega operativci MUP-a i dalje intenzivno proveravaju sve navode i utvrđuju njegovu tačnu lokaciju.

Podsjećamo, B. B. (46) je sinoć sa prostrelnom ranom u predelu grudi hitno prevezen u KBC „Zemun”. Zahvaljujući ekspresnoj reakciji lekarskog tima, povređeni muškarac je uspješno operisan i trenutno se nalazi u stabilnom stanju.

Policijska istraga je u toku, a detalji ove neobične pretpostavke o "slučajnom ranjavanju" biće poznati nakon privođenja osumnjičenog i uviđaja.

(Telegraf/MONDO)