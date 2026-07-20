Muškarac B.G. (56) teško je povređen u Aranđelovcu kada ga je partnerka M.V. (29) dvaput ubola nožem u grudi. Zbog pokušaja ubistva određeno joj je zadržavanje.
Muškarac B.G. (56) teško je povrijeđen kada mu je juče u Aranđelovcu, kako se sumnja, partnerka M.V. (29) zadala više ubodnih rana uslijed kojih je on zadobio teške tjelesne povrede.
Prema prvim informacijama, osumnjičena mu je navodno zadala dva uboda nožem u predjelu lijeve strane grudnog koša.
Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedena na saslušanje u tužilaštvo.
Sumnjiči se za krivično djelo , ubistvo u pokušaju.
Kako nezvanično saznajemo, pokušaj ubistva je prijavljen danas.