Muškarac B.G. (56) teško je povređen u Aranđelovcu kada ga je partnerka M.V. (29) dvaput ubola nožem u grudi. Zbog pokušaja ubistva određeno joj je zadržavanje.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Muškarac B.G. (56) teško je povrijeđen kada mu je juče u Aranđelovcu, kako se sumnja, partnerka M.V. (29) zadala više ubodnih rana uslijed kojih je on zadobio teške tjelesne povrede.

Prema prvim informacijama, osumnjičena mu je navodno zadala dva uboda nožem u predjelu lijeve strane grudnog koša.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedena na saslušanje u tužilaštvo.

Sumnjiči se za krivično djelo , ubistvo u pokušaju.

Kako nezvanično saznajemo, pokušaj ubistva je prijavljen danas.