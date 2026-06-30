Tihomir Krstić (45), koji je bio u pritvoru zbog sumnje da je krajem prošle godine na Novom Beogradu nožem izbo i opljačkao ženu pred njenim maloljetnim unukom, preminuo je u Centralnom zatvoru.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Tihomir Krstić (45), koji je bio u pritvoru zbog sumnje da je 27. decembra, prošle godine na Novom Beogradu napao, izbo nožem i opljačkao S.C., preminuo je u Centralnom zatvoru. On je 15. maja optužen zbog teškog ubistva u pokušaju, a optužnica je u vrijeme njegove smrti bila na razmatranju pred Višim sudom u Beogradu. Međutim, on za ovo djelo nikada neće biti osuđen jer sa njegovom smrti, obustavlja se i postupak koji se vodio protiv njega.

"Pritvoreno lice T.K. (45) nije se u četvrtak, 25. juna, probudilo iz sna nakon čega su pripadnici Službe za obezbjeđenje odmah pozvali zavodskog doktora. Lekar je uradio EKG srca, ali, nažalost, vitalnih parametara nije bilo. U međuvremenu je pozvana i Hitna pomoć čiji lekari su došli u zavod i konstatovali smrt tog lica", potvrđeno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Izbo ženu pred djetetom

Podsjetimo, napad na ženu se dogodio na Novom Beogradu u stambenoj zgradi u kojoj ona živi na Novom Beogradu i to pred njenim unukom.

Vidi opis Tihomir Krstić (45) preminuo dok je čekao odluku suda: Izbo pa opljačkao baku (67) pred unukom na Novom Beogradu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 13 / 13

Napadač je žrtvi zadao nekoliko uboda nožem, nakon čega je pokrao i pobjegao u nepoznatom pravcu.

Prema informacijama Blica, optužnicom koja je protiv njega podignuta 15. maja zbog pokušaja teškog ubistva, on je bio optužen da je pod dejstvom ljekova i alkohola izbo ženu prilikom razbojništva dok je u njenom prisustvu bio njen maloletni unuk.

Poznato stanje žene izbodene na Novom Beogradu

Nesrećna žena je zadobila tri ubodne rane u predjelu desne ključne kosti, jednu u lijevu ključnu kost, četiri u lijevo rame i jednu u glavu. Konstatovan joj je i pneumotoraks (povreda pluća).

(Blic/Mondo)