Radenko Đ. (60) preminuo je u bolnici usled teških ubodnih rana. Za ovaj zločin, koji se dogodio u porodičnoj kući u selu Korenita kod Loznice, osumnjičena je njegova supruga.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Muškarac Radenko Đ. (60) preminuo je prije nekoliko dana nakon što ga je, supruga izbola u selu Korenita kod Loznice.

Kako su mediji saznali, napad se dogodio u porodičnoj kući.

Nesrećni muškarac zadobio je nekoliklo ubodnih rana, zbog čega je hitno prebačen u lozničku bolnicu, ali je preminuo uprkos naporima ljekara.

Za ovaj zločin, osumnjičena je njegova supruga.

(Nova S/MONDO)