Radenko Đ. (60) preminuo je u bolnici usled teških ubodnih rana. Za ovaj zločin, koji se dogodio u porodičnoj kući u selu Korenita kod Loznice, osumnjičena je njegova supruga.
Muškarac Radenko Đ. (60) preminuo je prije nekoliko dana nakon što ga je, supruga izbola u selu Korenita kod Loznice.
Kako su mediji saznali, napad se dogodio u porodičnoj kući.
Nesrećni muškarac zadobio je nekoliklo ubodnih rana, zbog čega je hitno prebačen u lozničku bolnicu, ali je preminuo uprkos naporima ljekara.
Za ovaj zločin, osumnjičena je njegova supruga.
(Nova S/MONDO)