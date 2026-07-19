Jezivo nasilje odigralo se sinoć u Beogradu kada su dvojica nepoznatih napadača pretukla šesnaestogodišnjeg tinejdžera zbog majice sa obeležjima kluba koju je nosio na sebi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tinejdžer J. N. (16) pretučen je sinoć u Beogradu kada su ga dvije nepoznate osobe napale zbog majice koju je nosio, navodi Telegraf.rs.

Maloljetnik je išao kući i čekao autobus, kada je pored njega stao njemu nepoznat automobil iz kojeg su izašle dvije muške osobe.

Osobe iz automobila tražile su od maloljetnika da skine majicu jednog kluba koju je nosio, a kada je on to odbio, napale su ga tako što su ga više puta udarile po tijelu, a potom mu skinule majicu.

Pretučenog mladića primijetio je radnik obezbjeđenja koji je radio noćnu smjenu i odmah pozvao policiju, a tinejdžer je sanitetskim vozilom Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar.