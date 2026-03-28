Nakon nereda i poziva na obračune na društvenim mrežama, pojačane mjere bezbjednosti kod OŠ “Radojica Perović”

Podgorica je prethodnih dana bila poprište zabrinjavajućih scena među osnovcima, nakon što su se na društvenim mrežama pojavili pozivi na obračune navijača školskih timova koji učestvuju na gradskom turniru u odbojci za djevojčice.

Incidenti su uslijedili nakon što su u srijedu učenici jedne prigradske škole, zbog neprimjerenog ponašanja i pokušaja vandalizma, udaljeni iz sale Osnovne škole “Radojica Perović”. Iako su neredi spriječeni unutar škole, napetosti su se nastavile van školskog dvorišta, prenosi portal Vijesti.

Sekretarijat za sport Glavnog grada reagovao je hitno i zatražio prisustvo policije do kraja turnira. Sekretar Darko Nikčević kazao je da nijesu željeli da prepuste situaciju slučaju nakon informacija da se djeca organizuju u grupe.

Kako prenose Vijesti direktorica škole Dijana Laković istakla je da su zaposleni uložili maksimalne napore kako bi osigurali bezbjednost učenika i učesnika, ali je upozorila na neprimjereno ponašanje van školskog prostora.

“Sliku narušava ono što se dešava iza školske ograde – bubnjevi, uvrede i podjele među djecom iz različitih djelova grada. To nije ušlo u školu, ali narušava duh turnira”, poručila je Laković.

Nikčević je naglasio da se ovakve pojave ne smiju ignorisati i da je neophodno sistemsko djelovanje.

“Cilj školskih turnira je promocija sporta i zdravih vrijednosti. Devijantno ponašanje šalje potpuno pogrešnu poruku i to ne smijemo dozvoliti”, rekao je on.

Na problem je upozorila i direktorica Udruženja Roditelji Kristina Mihailović, ističući da su ovakve situacije alarm za društvo.

“Došli smo do toga da strahujemo od djece i da ne možemo organizovati školska takmičenja bez policije. To je poražavajuće i pokazuje koliko smo kao društvo nemoćni”, kazala je Mihailović za Vijesti.

Dodala je da su djeca sve češće ljuta i bijesna, te da ponašanje uče iz okruženja u kojem odrastaju.

“Ukoliko ne preduzmemo konkretne mjere, možemo očekivati ozbiljnije incidente”, upozorila je ona.

Podsjećanja radi, slične scene zabilježene su i u Nikšiću, gdje je policija spriječila sukob navijačkih grupa uoči memorijalnog turnira “Andrija Delibašić”.