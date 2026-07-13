Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi fizički napad nekoliko djevojaka na jednu djevojku.
Uznemirujući snimak fizičkog napada na djevojčicu, koji je na društvenim mrežama objavila novinarka Liridona Vejseli, a za koji tvrdi da prikazuje slučaj vršnjačkog nasilja koji se dogodio u Kumanovu, prenosi Skopje1mk.
Na snimku se vide tri djevojke kako fizički napadaju drugu djevojku.
Trenutno nema zvanične potvrde Ministarstva unutrašnjih poslova da se incident dogodio u Kumanovu, niti informacija o tome da li je pokrenut postupak. Očekuje se da će nadležne institucije utvrditi sve okolnosti vezane za slučaj.