Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi fizički napad nekoliko djevojaka na jednu djevojku.

Izvor: Instagram/skopje1mk

Uznemirujući snimak fizičkog napada na djevojčicu, koji je na društvenim mrežama objavila novinarka Liridona Vejseli, a za koji tvrdi da prikazuje slučaj vršnjačkog nasilja koji se dogodio u Kumanovu, prenosi Skopje1mk.

Na snimku se vide tri djevojke kako fizički napadaju drugu djevojku.

Trenutno nema zvanične potvrde Ministarstva unutrašnjih poslova da se incident dogodio u Kumanovu, niti informacija o tome da li je pokrenut postupak. Očekuje se da će nadležne institucije utvrditi sve okolnosti vezane za slučaj.