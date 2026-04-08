Službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Sjever” su Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju podnijeli krivičnu prijavu protiv maloljetnika starog 14 godina, osumnjičenog za zlostavljanje vršnjaka, saopštila je Uprava policije.

“Naime, sumnja se da je izvršilac 20. marta ove godine u hodniku škole prišao oštećenom, vrijeđao ga, a potom ga rukama uhvatio u predjelu vrata i stezao”, kazali su iz policije.

Kako navode, policija preduzima planske, preventivne ali i represivne mjere u cilju očuvanja bezbjednosti maloljetnih lica, ali i procesuiranja onih koja svojim ponašanjem ugrožavaju bezbjednost drugih.

“U saradnji sa obrazovnim institucijama i roditeljima, službenici Uprave policije nastavljaju da preduzimaju sveobuhvatne mjere iz svojih nadležnosti koje imaju za cilj zaštitu djece i stvaranje bezbjednog okruženja za njihov rast i razvoj”, zaključuju iz UP.