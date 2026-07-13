U Specijalnom sudu u Beogradu prvi put je prikazan snimak uviđaja iz kuće u Ritopeku.

Izvor: Kurir/Zoran Jevtić

Snimak uviđaja u kući strave u Ritopeku koji su policija i tužioci vršili 22. aprila 2021., kada je otkrivena tajna prostorija, takozvana klanica, pušten je danas prvi put u sudnici Specijalnog suda u Beogradu.

Veljko Belivuk, Marko Miljković i ostali pripadnici kriminalne grupe koji se sumnjiče za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, kao i jedno silovanje mladića na stadionu FK Partizan, podsjetimo, uhapšeni su 4. februara 2021. Tajna prostorija u kojoj su, kako tvrdi tužilaštvo, brutalno mučili, kasapili i ubijali žrtve, otkrivena je tek posle više od dva mjeseca.

"Prvi snimak traje 27 minuta. Dostavljena su nam tri CD-a. U prvom kadru su ograda i kapija", rekla je sudija na samom početku emitovanja snimka koji je potom pušten u sudnici, na zahtjev odbrane okrivljenih.

Na prvom od tri snimka, koji je emitovan danas, vidi se kako dvorište kuće, a potom i garaža, kroz koju se, kako je toga dana otkriveno prolazilo u tajnu prostoriju. Na zidu su stajale zašrafljene police, a pošto su ih policijski službenici obučeni u bijele skafandere i sa crnim rukavicama na rukama skinuli, na lice mjesta je doveden i obučeni policijski pas, koji je nanjušio tačno mjesto sa kog je skinut dio zida.

U narednom kadru u kom nema dio zida, vidi se međuprostor iza kog su još jedna vrata.

"U jednom trenutku se vidi pas pored ulaza u međuprostor, a potom se iznose stvari koje su tu pronađene. Vidi se da su tu osim osoba u skafanderima i kaljačama bile i osobe u civilnoj odjeći i obući. Iznošene su razne stvari, čizme, municija, ventilatori, garderoba, oružje umotanu u foliju", opisala je sudija šta se vidi na snimku, napominjući da snimak nema ton.

Advokat Dejan Lazarević koji brani Belivuka, Miljkovića i još nekoliko optuženih rekao je da je riječ o "amaterskom snimku".

"Apsolutno je isprekidan snimak, kamerman nema zaštitne rukavice, vidjeli smo lice u crnim cipelama i farmerkama, vidimo otvaranje kutije sa snajperom, osoba nema rukavice i zaštitnu opremu. Ja sam pričao da je nas 30 do 50 stajalo tamo, bez zaštitne opreme. Ovdje se vide samo kese, a osoba u patikama kako otvara i civil kako slika svojim mobilnim telefonom", iznio je niz primjedbi na način na koji je vođen uviđaj u kući strave advokat okrivljenih.

Vidi opis Prvi put prikazan snimak uviđaja u kući strave u Ritopeku: Otkriven prolaz u "klanicu" i zid koji se pomijera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 13 / 13

Optuženi Marko Miljković, koji je označen kao organizator kriminalne grupe, javio se za riječ tvrdeći da ne zna ko je niti kako i koga dana sačinio snimak koji je prikazan.

"Ja sam mogu da kažem, video dva lica u zaštitnim odijelima i ja bih rekao da jednog od njih, sa bradom, nisam prepoznao kao forenzičara koji je ovdje bio i svjedočio. U 4.42 sata se pojavljuje pas, pas nema zaštitnu opremu, a nema ni policajac", prigovorio je MIljković na način vođenja uviđaja u kući strave.

Tužilac Saša Ivanić naveo je da je uviđaj obavljen po zakonu, da je sve što je pronađeno popisano i obilježeno.

Na tim predmetima iz kesa pronađeni su biološki tragovi. Snimak pokazuje vjerodostojnost iskaza svih policijskih službenika koji su svjedočili o uviđaju - rekao je tužilac Ivanić navodeći da se uviđaj inače ne snima audio.

Podsjetimo, Slavko Pavlović, penzionisani načelnik za operativnu forenziku UKP-a ranije je pred sudom posvjedočio da je 22. aprila 2021.otkrivena tajna prostorija iza garaže, tako što je mala endoskopska kamera ubačena u rupu kroz zid kotlarnice u kući jer se "sumnjao da postoji tajna prostorija".

Vidi opis Prvi put prikazan snimak uviđaja u kući strave u Ritopeku: Otkriven prolaz u "klanicu" i zid koji se pomijera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MUP Srbiije Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MUP Srbiije Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MUP Srbiije Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MUP Srbiije Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MUP Srbiije Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MUP Srbiije Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MUP Srbiije Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MUP Srbiije Br. slika: 8 8 / 8

"MI smo istraživali krivična djela i pojavile su se rupe na zidu kotlarnice, zaštićene daskom. Sumnjali smo da je ventilacija i u startu nismo bili sigurni da imaju značaj za izvršenje krivičnih djela, polemisali smo jer je dolazio georadar i bilo nam je čudno, jer on nije snimio šupljinu. Koliko se sjećam, bilo je predloga da se probuši ploča odozgo, pošto se sumnjalo da iza garaže postoji još jedna prostorija", otkrio je kako je tekla istraga prije pronalaska tajne prostorije.

Kako je naveo, odlučili su angažuju "malu kameru koja je ubačena u šupljinu.

"Prvi endoskop je došao do kraja i nije uspio da uđe. Drugi put, kamera je upala unutra i vidjele su se keramičke pločice braon boje. To je bio znak da postoji prostorija iza garaže. Onda smo pokušali da nađemo način kako se ulazi u taj prostor. Gledale su se police u garaži i pronađen je zarez iza jedne police. Po mom sjećanju, polica je pomjerena, vidjeli smo razreze i rupicu u koju može nešto da se ubaci da bi se otvorio", opisao je on pred sudom.

On je tada naveo i da se sumnjalo da je možda postavljen eksploziv i da je zbog toga dolazila i KD ekipa, koje je pregledala lice mjesta, prije nego što su inspektori otvorili vrata i pronašli prostoriju koju su svjedoci saradnici opisali kao "klanicu".

Suđenje se nastavlja u srijedu, kada bi trebalo da u sudnici bude prikazan i snimak ulaska istražitelja u tu prostoriju.

(Kurir/MONDO)