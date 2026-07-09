Milan Ostojić, poznatiji kao Sandokan, upucan je sinoć oko 23 sata ispred tržnog centra u Šapcu, nakon navodne svađe ispred ugostiteljskog objekta. Prevezen je u bolnicu, dok njegovo zdravstveno stanje za sada nije poznato.

Izvor: MONDO

Milan Ostojić Sandokan upucan je sinoć oko 23 sata ispred tržnog centra u Šapcu, nezvanično saznaju mediji.

Ostojić je navodno nakon svađe ispred jednog ugostiteljskog objekta upucan sa više hitaca i prebačen je u bolnicu vozilom Hitne pomoći.

Za sada nije poznato njegovo stanje dok je u Šapcu vladalo opsadno stanje i gradom su odjekivale sirene.

Milan Ostojić, poznatiji kao Sandokan, podsjetimo, bio je vođa takozvane šabačke grupe koja je 2010. godine optužena za teška krivična djela na teritoriji Srbije.

Članovi grupe su bili optuženi za čak pet ubistava i trgovinu drogom. Ostojić je osuđen na 20 godina zatvora za podstrekavanje na ubistvo Siniše Kromeka dok je oslobođen optužbi za zločinačko udruživanje i trgovinu drogom. Apelacioni sud mu je 2015. godine prepolovio kaznu na 10 godina. Izašao je iz zatvora 2018. godine.

(Telegraf/MONDO)