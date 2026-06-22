Požar na deponiji Uborak kod Mostara izazvao je evakuaciju i upozorenja građanima zbog gustog dima.

Izvor: X/@Bljesak

Požar koji je u ponedeljak ujutru izbio na deponiji otpada Uborak kod Mostara i dalje nije ugašen, a zbog gustog dima i neprijatnog mirisa paljevine Grad Mostar izdao je upozorenje građanima i niz preventivnih preporuka radi zaštite zdravlja.

Prema informacijama Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, prijava o požaru primljena je u 9.15 časova, nakon čega su na teren upućene sve raspoložive vatrogasne snage. U gašenju učestvuju vatrogasci sa više vozila, pripadnici Oružanih snaga BiH sa pješadijom i cisternama, kao i avion air-tractor koji pruža podršku iz vazduha.

Požar se sa deponije proširio i na objekte mostarskog javnog preduzeća, a zbog opasnosti su u jednom trenutku evakuisane sve osobe iz kruga odlagališta. Prema nezvaničnim informacijama, vatra je izbila na radnoj mašini, odnosno bageru, koji je potom zahvaćen požarom, ali zvanična potvrda uzroka još nije objavljena.

Grad izdao upozorenja

Grad Mostar upozorio je da zbog sagorijevanja specifičnih materijala u dubljim slojevima deponije gust dim zahvata šire gradsko područje, posebno sjeverna naselja, što direktno utiče na kvalitet vazduha.

Građanima se preporučuje da izbegavaju boravak na otvorenom, da drže zatvorene prozore i vrata, naročito tokom noći i ranih jutarnjih sati, kao i poseban oprez za hronične bolesnike, djecu, trudnice i starije osobe, kojima se savjetuje potpuno izbjegavanje izlaganja spoljašnjem vazduhu do stabilizacije situacije.

Nadležne službe su takođe zabranile korišćenje vode iz otvorenih bunara i izvora u blizini deponije dok se ne potvrdi njena zdravstvena ispravnost.

Iz Gradske uprave poručili su da su sve službe, komunalna preduzeća i interventne jedinice angažovane punim kapacitetom kako bi požar bio lokalizovan u što kraćem roku.

Građani su pozvani da prate obavještenja Civilne zaštite i vatrogasaca, kao i da svako uočavanje dima ili otvorenog plamena prijave nadležnim službama.

Najveći požar do sada

Požar na Uborku i dalje traje, a riječ je o jednom od najvećih incidenata koji su pogodili ovu deponiju. Iako se i prethodnih godina dešavalo da na odlagalištu izbije vatra, požar ovakvih razmjera do sada nije zabilježen.

"Potpuna apokalipsa u Mostaru", navodi portal Bljesak.info, koji je objavio i nekoliko video-snimaka na mreži X. Ranije su sa tog portala izvijestili da se na Uborku čuju detonacije i da gori na više lokacija.

(Dnevno/MONDO)