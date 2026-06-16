Užasno porodično nasilje odigralo se juče nadomak Beograda kada je Ž. N. (69) usred ulice skalpelom prerezao vrat svojoj snahi I. N. (70).

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Nesrećna žena je oblika krvlju uspjela da utrči u lokalnu ambulantu gdje joj je spasen život, dok je osumnjičeni odmah uhapšen nakon što je priznao da je izgubio razum jer mu je žrtva dobacila "da će uskoro umrijeti".

U tradiciji balkanskih porodica, riječ "đever" nekada je označavala zaštitnika, prvog do brata. Juče je, nadomak Beograda, ta riječ dobila oštricu skalpela. Ž. N. i I. N., supruga njegovog pokojnog brata, zakoračili su u osmu deceniju života noseći na leđima džakove starih zamjerki, neraščišćenih računa i tihe, akumulirane netrpeljivosti.

Juče je taj džak pukao nasred ulice, pretvorivši porodičnu dramu u krvavi pir.

Bijeg u svjetlost ambulante

Nakon kratke, ali žustre verbalne rasprave pod vedrim nebom, šezdesetdevetogodišnji čovjek je posegnuo za oružjem koje se češće nalazi u rukama umjetnika ili zanatlija nego ubica - skalpelom. Jedan potez bio je dovoljan da obična prigradska ulica postane poprište horora.

I. N. je osjetila hladnoću čelika na svom vratu. Oblivena krvlju, vođena čistim nagonom za preživljavanje, nesrećna žena je uspjela da se otrgne i utrči u obližnju lokalnu ambulantu. Ta bijela, sterilna ustanova u tom trenutku za nju nije bila samo mjesto ljekarske pomoći, već jedini zaklon od pomahnitalog rođaka.

Ljekari su reagovali u sekundi, sanirali duboku rasjekotinu i konstatovali ono najvažnije – sječivo je promašilo glavne arterije. Život povrijeđene žene više nije ugrožen, ali njen mir jeste, zauvijek.

Kletva koja je pokrenula sječivo

Policija je ubrzo nakon napada locirala i uhapsila Ž. N. Ono što je uslijedilo tokom saslušanja u stanici ogolilo je bizarnu i mračnu psihologiju ovog zločina. Osumnjičeni nije poricao djelo. Naprotiv, hladno je objasnio šta je pokrenulo njegovu ruku.

"Godinama smo u lošim odnosima, vrijeđala me je i ranije na ulici", branio se Ž. N. pred inspektorima, a onda je izgovorio rečenicu koja svjedoči o potpunom pomračenju uma: "Ali juče mi je dobacila da ću uskoro umrijeti. To me je potpuno izbezumilo i razbijesnilo."

U bizaranom obrtu sudbine, čovjek koji se uplašio sopstvene smrtnosti i starosti, odlučio je da tuđu smrtnost dokaže - sječivom. Riječi koje su za njega imale težinu kletve prekinute su fizičkim nasiljem.

(Telegraf/Mondo)