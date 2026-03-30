Vlade Draganić, vlasnik kuće strave u Ritopeku, izjavio je na suđenju da se ne osjeća dobro i da se ne sjeća razgovora sa policijom.

Vlasnik kuće strave u Ritopeku, optuženi pripadnik kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, Vlade Draganić, izjavio je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu da ga je policija posjetila u pritvoru i da se od tada ne osjeća dobro.

Naveo je i da ne zna zašto su ga obilazili, da se razgovora ne sjeća, ali da mu od toga dana nije dobro, na šta su burno reagovali ostali okrvljeni i advokati, aludirajući da su mu nudili status svjedoka saradnika.

"Ja se ne osjećam dobro, ne mogu da pratim suđenje, doživio sam stres. Dolazili su da me ispituju nešto, ništa nisam uradio. Toka razgovora ne mogu da se sjetim. Ne osjećam se dobro, mislio sam da će da prođe, ali nije. Tražim da me ljekar pregleda", rekao je Draganić, nakon čega je njegov branilac, advokat Marko Savić pojasnio da je policija u pritvor kod Draganića dolazila 19. marta i da je on obaviješten da ispitivanje nema veze sa predmetom za sedam ubistava, ali da su "samo prva dva minuta razgovora bila na drugu temu".

"Imao je ponudu da pomogne, a da onda oni njemu pomognu. Ja sam ga obišao u pritvoru ali on niti me sluša niti reaguje, gleda kroz mene", rekao je advokat vlasnika kuće u Ritopeku u kojoj su prema optužnici ẓ̌rtve ubijane, kasapljene i mljevene.

Od optuženih, za rijeĉ se prvi javio Marko Miljković navodeći da je "načuo nešto o toj posjeti u pritvoru, kao i da razgovor ima oznaku službene tajne".

"Izgovoreno mu je da ja i Belivuk imamo kasice prasice, a da on nema ništa i da mogu da mu pomognu. Ako ih nešto interesuje, što nisu došli kod nas? Posle pet godina i mjesec dana su došli kod njega da ga saslušaju! Osjećam se nervozno zbog ove nepravde i tražim da me ljekar pregleda", rekao je Miljković, trazeći da se dostave imena sluẓ̌benih lica, a isti zahtjev iznio je i Belivuk.

"Mi smo čuli da su rekli da je predmet nešto drugo, a onda su ga ispitivali oko ovoga, to je zloupotreba. Šta je sledeće, da dodju da nas dave kesom? Neka dođu mene da dave. Draganić je već 20 puta rekao da nije kriv i da neće saradnju sa policijom. Ja se danas ne osjećam dobro i trazim da me doktor pregleda. U ovoj sudnici se svašta dešavalo u drugim predmetima, jedan se sjekao žiletom, mi nećemo da se samopovrjeđujemo. Šta bi neko drugi da je ma našem mjestu? Dobio bi infarkt ili moždani udar, mi nećemo. Ali neću ni da pijem ljekove za smirenje, odmah da vam kažem, neću da se trujem. Neću da me nakljukaju ljekovima i da me vrate, vodite me u ćeliju. Nemojte da me tjerate da stojim ovde pa da opominjete stražare. Tražim imena i prezimena tih lica, pa da vidimo sunce moje šta je bilo", rekao je Belivuk.

Sudsko veće odredilo je pauzu kako bi ljekar pregledao njih, ali i ostale okrivljene koji su izjavili da se ne osjećaju dobro i ne mogu da prate suđenje. Prethodno je tužilac Saša Ivanić naveo da tužilaštvo ne zna ništa o posjeti Draganiću.