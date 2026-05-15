Najbolji prijatelj ubijenog Predraga Novakovića opisao je pred sudom jezive trenutke dvostrukog ubistva u Arilju, kada je, kako kaže, svojim očima gledao kako Branko Pušica puca u njegovog druga.

Pred Višim sudom u Užicu juče je izrečena presuda optuženom Branku Pušici kojem se sudilo za ubistvo Predraga i Ivane Novaković, koje se dogodilo 31. decembra u kafiću u Arilju. Prvobitnom presudom, koja je ukinuta, Pušica je bio osuđen na 18 godina zatvora iako mu je prijetila doživotna robija. Sudija je sada u ponovljenom postupku donio presudu kojom je Pušica osuđen na 20 godina zatvora.

Stefan Luković, najbolji prijatelj ubijenog Predraga, nakon presude da mu je Peđa bio najbolji drug i da je ubijen pred njegovim očima.

"Gledao sam kako ubica puca u njega, pokrio sebi glavu. Da ne pričam sada o sebi i tom događaju. Meni je Ivana jasno prišla i rekla: "Peđa opet ima problema sa Pušicom, opet ga nešto napada.". Okrenuo sam se ka njemu i vidio sam da već dva drugara stoje i Pušica je bio izričit da nešto kaže. Peđa je toliko bio pogođen time da je sam sjedio, van tog stola gdje smo bili. Ja sam mu poslao poruku, imam to u telefonu, ja sam dao to i sudiji: "Hajmo da se sklonimo odavde, loše izgledaš.". Nešto mu je Pušica reko, Pušica je nestao u tom momentu, u sledećem sam čuo "bam" iza moje glave. Okrenuo sam se i vidio Peđu. On je sačekao da Peđa padne, ovjeravao ga je tri puta. Čitao sam izvještaj ljekara, njemu ruka nije drhtala. Dok je pucao, legao sam na Peđu i samo vikao: "Sklonite Ivanu!", ne znajući da je i ona ubijena. Bila je pet metara iza. Neću da veličam sebe, tu su bila još tri momka, Marko, Željko i ja, da je bilo koga htio, da je nasumično pucao, možda bi neko od nas bio žrtva", riječi su Stefana Lukovića.

Nakon presude se oglasio Predragov brat

Nakon odluke sudije Višeg suda u Užicu, kojom je Pušica osuđen na 20 godina zatvora, te se oglasio Predragov brat Nenad.

"Sud u Užicu i sudija Dejan Vlahović su omogućili ubici da se smije čovjeku koji je u Užičkom okrugu dobrovoljno dao 170 puta krv u poslednjih 50 godina. Milivoje Novaković je pola vijeka dobrovoljno pomagao svakome kome je pomoć bila potrebna davanjem svoje krvi u nadi da će se neki život spasiti - kaže Nenad Novaković, brat ubijenog Predraga Novakovića, za "Blic". Ivana i Predrag Novaković ubijeni su u Arilju 31. decembra 2024. godine.

"Danas je doživio opet šamar od sudije Vlahovića, ali taj šamar boli i sve nas. Na izricanju presude, sudija je Milivoju rekao da će se ubrzo njih dvojica vidjeti na sudu u drugom postupku koji je on pokrenuo protiv istog. Kompletnoj javnosti je bila jasna manipulacija sudije Vlahovića, ali je sada pitanje: "zašto je kaznu povećao za 18 mjeseci"?. Kakav novi dokaz je našao? Meni lično je od starta bilo jasno da on sudi po nekom svom zakonu", kaže Novaković nakon presude Branku Pušici.

Sredinom februara počelo suđenje

Sredinom februara je održano pripremno ročište u ponovljenom postupku.

Na pripremnom ročištu Branku Pušici prisustvovao je samo Milivoje Novaković, otac ubijenog Predraga i tast ubijene Ivane.

Ostali članovi porodice nisu imali snage da ponovo prolaze kroz cio proces.

Svjedočenje Ivanine majke

Na ročištu koje je održano 2. aprila pred Višim sudom u Užicu, svjedočila je Gorica Blagojević, majka ubijene Ivane.

Ona je rekla da je optuženi Pušica planirao ubistvo mnogo prije nego što se ono desilo. Kazala je da je to zaključila jer je, prema njenim riječima, Pušica danima sjedio u automobilu ispred kuće gdje su Predrag i Ivana dolazili sa djecom.

"Tu noć kada su nam saopštili da su ubijeni, starija unuka je pitala da li ih je ubio Branko Pušica. To je pitala jer je upozoravala roditelje da u njegovim očima vidi veliku mržnju", rekla je Ivanina majka.

Ona je navela i da je optuženi Pušica sve smišljeno uradio jer ih pucao u Predraga i Ivanu "u ono što su oni i bili".

Pojasnila je da je Predragu pucao u mozak jer je on bio, kako je rekla, mozak cijelog posla, poslovan i pragmatičan. Ivani je, kako je posvjedočila, pucao u srce jer je ona bila duša od žene i "to zna cijelo Arilje".

Dodala je i da optuženi Pušica pucao u Ivanu dok joj je gledao u lice kako bi pokazao nadmoć.

Budući da je Pušica na početku suđenja pokušao da ustane i da se obrati, a da ga je sudija u tome zaustavio, pretpostavlja se da je pokušao da se izvini, zbog čega je Ivanina majka danas kazala i da ima jednu molbu - a to je da optuženi Pušica više nikada ne kaže da mu je žao.

"To je licemerje i ne znam kako ću reagovati", rekla je Ivanina majka.

Oglasio se otac ubijenog Predraga

Inače, u ponovljenom postupku ponovo sudi isti sudija koji je donio prethodnu šokantnu kaznu, u kojoj je za dva teška ubistva za koje je zaprijećena kazna doživotnog zatvora izrekao 17 godina zatvora i za nedozvoljeno držanje oružja godinu dana. Ukupno 18 godina zatvora.

Prvostepena presuda ubici iz Arilja šokantna

Podsjetimo, u novembru prošle godine, tačno 11 mjeseci od nezapamćenog dvostrukog ubistva, donijeta je šokantna presuda Branku Pušici, ubici iz Arilja, kojom je on osuđen na 17 godina za dva teška ubistva i godinu dana zatvora za nedozvoljeno držanje oružja.

Dvoje maloljetne djece u sekundi je ostalo bez oba roditelja, a tužilac je u završnoj riječi na suđenju za ubistvo u Arilju naveo da je zločin izvršen iz niskih pobuda i bezobzirne osvete.

U svojoj potresnoj ispovijjesti Nenad Novaković, član porodice žrtava, govorio o događaju koji je zauvijek promijenio život njihove zajednice, o prvom suočavanju sa tragičnim vijestima, kao i o tome kako se porodice danas nose sa posledicama.

Ubica Branko Pušica, prilikom hapšenja je policajcima izgovorio jezivu rečenicu - da mu je žao što ćerke ubijenih Novakovića nisu bile tu da završi posao!

Zbog toga, sagovornik živi u strahu šta će biti kada ubica njegovih najmilijih izađe na slobodu.

Posebno ga plaši činjenica da bi on mogao biti pušten posle dvije trećine izdržane kazne na koju je ubica bio prvostepeno osuđen, praktično već za 10,11 godina.

