Apelacioni sud u Nišu ukinuo je presudu kojom je Branko Pušica bio osuđen na 18 godina zatvora za dvostruko ubistvo u Arilju i naložio da se postupak ponovi pred nadležnim sudom.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić /društvene mreže

Apelacioni sud u Nišu ukinuo je presudu kojom je dvostruki ubica Branko Pušica osuđen na 18 godina zbog jezivog zločina koji je počinio u novogodišnjoj noći 2024. godine u kafiću u Arilju kada je lišio života supružnike Predraga i Ivanu Novaković i naložio je ponovno suđenje.

Izvor: društvene mreže

"Predmet je vraćen u Viši sud u Užicu gdje se očekuje početak novog suđenja", otkrio je izvor Blica.

Pred Višim sudom u Užicu u novembru prošle godine je donijeta šokantna presuda kojom je Branko Pušica osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina iako mu je prijetila doživotna robija.

Pušica je osuđen zbog ubistva Predraga i Ivane u kafiću u Arilju, koje je počinio tako što je 31.decembra, nakon kraće svađe sa Predragom, otišao do kuće po pištolj, vratio se u kafić te izrešetao Predraga i Ivanu pred brojnim svjedocima. Nakon toga, on je pobjegao, ali je ubrzo uhapšen.

Ubio supružnike pred 150 svjedoka

U optužnici, za ubistvo u Arilju, koju je podiglo Više javno tužilaštvo u Užicu otkriveni su svi detalji strašnog dvostrukog ubistva u Arilju. Prema navodima ovog akta, navodi se da je kafić u trenutku pucnjave bio pun gostiju - čak 150 njih čekalo je Novu godinu.

"On je tog dana u više navrata prilazio stolu za kojim su bili Predrag i Ivana i tražio im je novac za koji je on smatrao da mu duguju. Razgovor je prekidao odlaskom do svog stola gdje je pio rakiju, a onda se potom vraćao do Predraga. Tako više puta. Poslednji put on je izašao iz lokala i otišao kući", objašnjavao je izvor detalje iz optužnice.

Vještačenja, saslušanja svjedoka i brojni prikupljeni dokazi tokom istrage ukazali su da je Pušica imao animozitet prema supružnicima Novaković. Pored novca za koji je mislio da mu Predrag duguje, krivio je i Ivanu što je kao knjigovođa u jednoj firmi gdje je Pušica ranije radio, navodno, poslodavcu iznijela sumnju da bi nedostatak jedne palete robe ukazivao na propust u Pušicinom radu. Zbog toga je ubica otišao kući po pištolj i dva okvira puna metaka.

"On je ušao u objekat oko 18.50 sati kroz ulazna vrata koja se nalaze pored šanka sa pištoljem u ruci. Tužilaštvo je utvrdio da je imao alkohola u krvi, ali ne i da nije bio sposoban da rasuđuje. Štaviše, bio je potpuno svjestan šta radi. Prišao je bračnom paru Novaković, prvo Predragu koji je stajao blizu ulaznih vrata u toalet i sa bliskog odstojanja ispalio u njega jedan hitac. Predrag je odmah pao, pa mu je Pušica prišao da ga "ovjeri". Dok je ležao na podu, Pušica je stao odmah iznad njega i ponovo zapucao. Ubio ga je na mjestu. Potom je ubio i Predragovu ženu", navodi se između ostalog u optužnici, čije je navode usvojio sud u Užicu i ubici izrekao kaznu od 18 godina, iako je maksimalna zaprijećena za ovako težak zločin doživotni zatvor.

Vještaci su, na jednom od ročišta, kazali da je Pušica imao 2,7 promila alkohola u krvi, ali da to nije bilo presudno za određivanje u kakvom se on tada stanju nalazio.

Ranijom istragom je utvrđeno, da je Branko Pušica bio svjestan onoga što čini. Da je imao umišljaj i da je iz bezobzirne osvete i animoziteta kao niske pobude ubio bračni par Novaković.

(Blic/Mondo)