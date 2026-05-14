Pet osoba uhapšenih zbog sumnje da su seksualno iskorištavali djecu predato je danas u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, saopšteno je iz ove pravosudne institucije.

Tužilac će nakon ispitivanja osumnjičenih donijeti odluku o prijedlogu za određivanje pritvora nadležnom sudu.

Ova lica uhapšena su juče u međunarodnoj akciji "Karika", a iz Tužilaštva navode da se za ostalim licima obuhvaćenim istragom intenzivno traga.

Uhapšeni se terete za krivična djela iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta, iskorištavanje djece za pornografiju i upoznavanje djece sa pornografijom.

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini navodi da je akcija uspješno realizovana u saradnji sa pripadnicima Jedinice za visokotehnološki kriminalitet Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske, Policijske uprave Bijeljina, MUP-a Srbije i MUP-a Tuzlanskog kantona.

Iz MUP-a Srpske juče je saopšteno da je uhapšeno šest lica zbog sumnje na seksualno iskorištavanje djece.

Riječ je o licima čiji su inicijali B.A. i P.D. iz Bijeljine, D.T. iz Lopara, D.N. iz Ugljevika, E.M. iz Gradačca i B.V. iz Srbije.

Osumnjičeni su, kako se navodi, putem društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju stupali u kontakt sa djecom uzrasta 13 i 14 godina, navodili ih na izradu sadržaja dječije pornografije, odnosno, tražili od djece da se fotografišu bez odjeće, opisujući im detaljno na koji način da fotografišu intimne dijelove tijela.