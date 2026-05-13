Advokatu D.C. iz Pirota određeno je zadržavanje zbog prijetnji sudijama Višeg suda.

Po predlogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pirotu, advokatu iz tog grada, D.C. određeno je zadržavanje do 48 sati, zbog sumnje da je prijetio sudijama Višeg suda u Pirotu.

Kako nezvanično saznaje Blic, protiv D.C. se vodi postupak zbog sumnje da je izvršio krivično djelo - ugrožavanje sigurnosti tako što je 11.maja ove godine, nezadovoljan odlukom Višeg suda u Pirotu kojom je odbijena njegova žalba kao stranke protiv presude Osnovnog suda u Pirotu, najprije pred predsjednikom Višeg suda u Pirotu, u njegovoj kancelariji, izrekao prijetnju da će ubiti sudije tog suda koji su učestvovali u donošenju odluke po njegovoj žalbi.

"Dodao je da će se ponoviti "Ribnikar", a potom iste prijetnje ponovio i nesporedno pri susretu sa oštećenima", kaže izvor.

