Hrvatski ministar turizma Tonči Glavina pozvao turistički sektor da snizi cijene od 10 do 20 odsto zbog poremećaja u putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku.

Izvor: MONDO portal.

Hrvatska turistička sezona ulazi u neizvjestan period zbog poremećaja u globalnim putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku, zbog čega vlasti pozivaju turistički sektor da snizi cijene i prilagodi ponudu kako bi zadržao konkurentnost.

Hrvatski ministar turizma i sporta Tonči Glavina izjavio je da će ovogodišnja turistička sezona biti specifična zbog problema u saobraćaju i turističkim putovanjima, te apelovao na sve učesnike u turističkom sektoru da snize cijene između 10 i 20 odsto.

"Upućen je apel svim zainteresovanim stranama u turističkom sektoru da je sada vrijeme da se pokažu dobre promotivne akcije i da se smanje očekivanja i marže u cijelom lancu vrijednosti kako bismo svi zajedno mogli da idemo sa paketom u Hrvatskoj, sa popustima od 10 do 20 odsto", rekao je Glavina u Splitu, gdje je prisustvovao veslačkoj trci legendi Oksforda, Kembridža i Splita.

On je naglasio da su popusti neophodni jer slične mjere uvode i konkurentske turističke zemlje, dok rat na Bliskom istoku dodatno komplikuje avionski saobraćaj i turistička putovanja.

"Ova godina nije normalna niti standardna, već specifična i isključivo od nas zavisi kako ćemo se prilagoditi", poručio je hrvatski ministar.

Glavina je upozorio da je ova turistička sezona važna ne samo za ovogodišnje ljeto, već i za narednu godinu, koja bi mogla biti jednako izazovna ukoliko inflacija i cijene energenata ostanu na sadašnjem nivou.

Prema njegovim riječima, svi učesnici u turističkom sektoru – hotelijeri, vlasnici kampova, privatni iznajmljivači, ugostitelji i trgovci - moraće da smanje očekivanja i prilagode poslovanje novim okolnostima, prenosi Fenix.

Govoreći o mogućim poreskim olakšicama za iznajmljivače u slučaju slabijeg turističkog prometa, Glavina je rekao da će država reagovati ukoliko to bude potrebno.