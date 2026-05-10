Uhapšen muškarac iz Žablja zbog sumnje da je odgovaran za smrt radnika na gradilištu u Zrenjaninu.

Policija u Zrenjaninu je uhapsila muškarca B.T. (42) iz Žablja zbog sumnje da je odgovoran za smrt radnika na gradilištu u subotu 9. maja. Radnik je pao sa skele prilikom demontaže i preminuo je na licu mjesta.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su B. T. (42) iz Žablja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teška djela protiv opšte sigurnosti. On se sumnjiči da kao odgovorno lice firme čiji je radnik juče pao sa skele prilikom demontaže na gradilištu u Zrenjaninu i na licu mjesta preminuo, nije obezbijedio adekvatne uslove za rad, na taj način što nije održavao i sprovodio mjere za bezbjedan rad, kao i da nije omogućio stalni nadzor odgovornog radnika, niti je obezbijedio potrebne dozvole za rad na visini i opremu za rad.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu. Policija traga za još jednom osobom koja se kao odgovorno lice za bezbjednost i zdravlje na radu na gradilištu sumnjiči za isto krivično djelo", navodi se u saopštenju policije.