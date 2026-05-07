Mladić N. M. (28) uhapšen je u Beogradu jer je preko mreža slao eksplicitne snimke djevojčici (12) i tražio da ona njemu šalje svoje. Osumnjičeni je pokušao i da zakaže viđanje radi obljube.

Služba za visokotehnološki kriminal Uprave za tehniku MUP, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu identifikovali su mladića N.M. (28) osumnjičenog da je slao svoje eksplicitne snimke djevojčici od 12 godina, saznaju mediji.

Kako saznaju mediji, osumnjičeni je uhapšen prije sat vremena.

Prema informacijama koje mediji posjediuju, on je na društvenoj mreži Tik Tok i putem Vibera stupio u kontakt sa djevojčicom (12).

"Sumnja se da joj je slao svoje eksplicitne snimke i tražio od nje da ona njemu šalje svoje. On je čak pokušao i da zakaže viđanje sa njom sa ciljem da obljubi dijete ali je uhapšen", kaže izvor.

Hapšenje osumnjičenog N.M. je nastavak borbe protiv pedofila.

Uprava za tehniku MUP Srbije je, u saradnji sa VJT u Beogradu, u poslednjih mjesec dana je sprovela više akcija.

