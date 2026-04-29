Policija u Beogradu uhapsila je 79-godišnjeg A. M. zbog nasilja u porodici, nakon što je fizički napao svog unuka nožem.

Pripadnici policije u Beogradu uhapsili su juče sedamdesetdevetogodišnjeg A. M. zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici sa teškim posledicama.

On se tereti da je u porodičnoj kući u naselju Vrčin, nakon verbalnog sukoba, fizički nasrnuo na svog unuka, takođe A. M. (35).

Prema prvim informacijama iz istrage, svađa između dede i unuka eskalirala je u fizički obračun. Osumnjičeni je u jednom trenutku dograbio kuhinjski nož i unuku zadao više ubodnih rana.

"Mlađi muškarac je primljen u bolnicu sa povredama u predijelu lopatice i ruke. Njemu je ukazana ljekarska pomoć, a stepen povreda se još uvijek precizno utvrđuje, iako, prema prvim podacima, nije životno ugrožen", navodi izvor blizak istrazi.

Policija je brzo reagovala i lišila slobode starijeg muškarca na licu mjesta. Određeno mu je zadržavanje, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti izveden na saslušanje pred tužioca.

Istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo (OJT) u Beogradu.

Za sada nisu poznati tačni motivi ove stravične svađe koja je zamalo završila tragično.

Komšije su u šoku, navodeći da nisu očekivale da bi sukob u ovoj porodici mogao da dovede do ovakvog nasilja.

