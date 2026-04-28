Policija na Vračaru traga za M. P. zbog sumnje da je u stanu nožem brutalno izbo partnerku K. K. (31). Devojka je zbrinuta u bolnici sa teškim ubodnim ranama po telu i licu.

Beogradska policija traga za M. P. koji se sumnjiči da je juče ujutru, u stanu u Đerdapskoj ulici, nožem nanio povrede svojoj partnerki K. K. (31).

Kako saznaju mediji, policijska stanica Vračar obaviještena je juče u popodnevnim časovima da se u Urgentni centar javila mlađa ženska osoba sa jezivim povredama nanijetim oštrim predmetom.

Napad u zoru

Brutalni incident dogodio se juče ujutru u stanu u kojem oštećena živi. Prema nezvaničnim informacijama, nakon sukoba sa emotivnim partnerom, K. K. je zadobila više ubodnih rana i posjekotina.

Ljekari su nesrećnoj djevojci konstatovali niz povreda koje svjedoče o stepenu nasilja. Ona je imala ubodne rane u leđa i gluteus, ali i jezive povrede na licu.

Policija je odmah po prijavi pokrenula potragu za osumnjičenim M. P. čiji je identitet poznat istražnim organima. Istraga je u toku, a o svemu je obaviješteno i nadležno tužilaštvo.

