Prvi osnovni sud u Beogradu osudio je L. T. (21) na godinu dana kućnog zatvora zbog brutalnog napada na Dragana R., koji je sa suprugom i bebom prelazio pješački prelaz na Vračaru, kada je zadobio teške tjelesne povrede i završio u komi.

Izvor: društvene mreže

Mladić L. T. (21) iz Beograda oglašen je krivim i osuđen na godinu dana kućnog zatvora, nakon što je u julu 2024. godine na Vračaru fizički napao Dragana R., koji je u tom trenutku, zajedno sa suprugom i bebom u kolicima, prelazio pješački prelaz, nezvanično se saznaje. Presudu je izrekao Prvi osnovni sud u Beogradu.

Kako se nezvanično saznaje, L. T. je osuđen na godinu dana kućnog zatvora, jer je Draganu R. nanio teške tjelesne povrede, nakon kojih je on bio stavljen u vještačku komu, a mjesecima nakon toga, od posledica traume koje je pretrpio, nije se sjećao ničega.

Podsjetimo, Dragan R. (38) prelazio je sa suprugom i bebom od sedam mjeseci ulicu na pješačkom prelazu na Vračaru, kada je automobil u kojem je bio tinejdžer L. T. (19) krenuo da se isparkirava.

Vozilo je zakačilo kolica sa bebom, nakon čega je usledilo brutalno prebijanje oca bebe. Dragan je pretrpeo teške tjelesne povrede, bila mu je polomljena jagodična kost, vilica i nos.

Tinejdžer u pritvoru proveo mjesec dana

Tinejdžer je nakon napada uhapšen i u pritvoru je proveo mjesec dana, ali je pušten na slobodu nakon što su saslušani svi svedoci. Nakon više od godinu dana od napada, protiv osumnjičenog L.T. je podignuta optužnica, a nedugo nakon toga je počelo i suđenje.

Prva ispovijest Dragana

Podsjetimo, u prvoj ispovesti, Dragan R. je detaljno ispričao šta se dešavalo kobnog dana, ali i kroz kakav pakao je prolazio u mjesecima oporavka.

"Od posledica teških tjelesnih povreda izgubio sam pamćenje, koje se ni nakon godinu dana nije vratilo. Ne sjećam se trenutka kada sam napadnut, izbrisano mi je sećanje na cio taj dan, još od izlaska iz kuće. Prva slika koju pamtim nakon napada jeste buđenje iz kome u bolnici, mislio sam da sam doživeo tešku saobraćajnu nesreću", ispričao je ranije Dragan.

Kako je tada ispričao on, shvatio je kako je napadnut tek kada je pogledao snimke nadzornih kamera, čuo izjave svjedoka i svoje supruge koja je sa bebom bespomoćno gledala kako ga napadač tuče.

"Išli smo u šetnju kao i svako veče sa bebom, prelazili smo pješački prelaz i vozač je zakačio kolica autom što se jasno vidi i na snimku. Ja sam prišao vozačevoj strani, ali sam istog trenutka dobio udarce i pao na zemlju bez nesvjesti. Dok sam ležao na asfaltu, vozač je nastavio da me tuče. Imao sam najmanje dva udarca u glavu i modrice po grudnom košu i cijelom tijelu, polomljena mi je jagodična kost, vilica i nos", ispričao je Dragan i nastavio:

"Bio sam u vještačkoj komi četiri dana, jer sam bio u jako teškom stanju. Žena koja me je uvodila u stanje kome, rekla mi je da ne zna kako sam preživio. Nakon izlaska iz kome i veoma komplikovane operacije, probudio sam se u bolnici i nisam znao šta se dešava. Nisam znao da sam operisan, mislio sam da sam imao neku saobraćajnu nesreću ili nešto slično. Taj dan sam saznao da sam bio u komi i da sam pretučen", pričao je tada.

Kako je ispričao dalje, oporavak je bio težak i dug, a posledice koje je zadobio osjećao je i godinu dana nakon napada.

"Oporavak mi traje i dan-danas, imam velike posledice od incidenta, leva strana lica mi otekne sama od sebe, fiksna proteza koju sam imao tada imam još uvijek, jer mi je lom vilice produžio nošenje za barem još dvije godine. Kada se nasmijem, lijeva strana usne mi se ne diže do kraja. Pio sam i ljekove za smirenje i pritisak koji mi je bio jako visok. Psihičke posledice su takođe tu. Od tog dana, izbjegavamo da prolazimo tom ulicom, uveče se okrećem i gledam da li me neko prati, jer je napadač i dalje na slobodi", ispričao je ranije Dragan.

(Blic/Mondo)