Maloljetnik u Velikoj Kladuši optužen za silovanje, a njegova majka za ubistvo i pokušaj ubistva.

Pripadnici policije BiH juče su u Velikoj Kladuši uhapsili dvije osobe, od kojih je jedna maloljetna. Maloljetnik je osuđen za krivično djelo silovanje, a punoljetna osoba za ubistvo i pokušaj ubistva.

Kako saznaju mediji u BiH, uhapšena punoljetna osoba je majka maloljetnika.

Prema nezvaničnim informacijama, od izvora bliskog istrazi, maloljetnik se tereti za silovanje trudne sestre koja ima poteškoće u razvoju.

Njegova majka se tereti za ubistvo i pokušaj ubistva te iste osobe s poteškoćama u razvoju, tačnije svoje kćerke.

Naime, ona se tereti da je sa balkona bacila svoju kćerku, a tom prilikom je stradalo njeno nerođeno dijete.

Žrtva silovanja je bila u poodmakloj fazi trudnoće.

(Avaz/MONDO)