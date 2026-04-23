Beskućnik napao ženu nasred ulice u Sarajevu.

Izvor: Profimedia/Armin Durgut / Pixel Media

U Sarajevu u Bosni i Hercegovini je beskućnik u srijedu 22. aprila napao ženu koja je prišla da mu pomogne, piše "Crna hronika". Incident se dogodio i u Kolodvorskoj ulici kada je beskućnik udario ženu štakom u glavu.

Žena je zadobila lakše tjelesne povrede. Prevezena je na KCUS.

"Oko 15 sati, žena je došla u Policijsku upravu Novo Sarajevo i prijavila napad koji se dogodio oko 12 sati u ulici Kolodvorska. Napao ju je njoj nepoznati, stariji muškarac ortopedskim pomagalom, odnosno štakom. Konstatovane su joj lakše tjelesne povrede", potvrdila je Mersiha Novalić, portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.