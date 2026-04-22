Policija je pronašla obješena tijela oca i djeteta u kući u Višegradu.

Policija iz Foče je pronašla obješena tijela oca i djeteta u kući u Višegrad u Bosni i Hercegovini, saznaje "ATV". Muškarac E.D. (49) je ubio dijete, pa potom izvršio samoubistvo.

Nezapamćena tragedija se dogodila u selu Kabernik kod Višegrada. Muškarac E.D. je poslao oproštajnu poruku članovima porodice koji su odmah alarmirali policiju.

Prema nezvaničnim informacijama "ATV-a", policija je oba tijela pronašla obješena u kući. Prve informacije kažu da je otac ubio dijete nakon čega je izvršio samoubistvo.

E.D. je porijeklom iz okoline Višegrada. Uviđaj je i dalje u toku.