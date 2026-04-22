Pripadnici MUP-a uhapsili su dvadesetogodišnjaka zbog sumnje da je učestvovao u oružanom sukobu u stranoj zemlji.

Izvor: MUP

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv terorizma i Bezbjednosno-informativne agencije Srbije uhapsili su dvadesetogodišnjeg mladića zbog sumnje da je učestvovao u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi, saopštio je MUP u svom obavještenju.

Pronađena uniforma, kamera i vojna dokumenta

Kako je navedeno, prilikom hapšenja kod osumnjičenog su pronađeni vojna knjižica ukrajinske vojske, kompletna maskirna uniforma sa obilježjima, kao i šlem sa ugrađenom kamerom. Takođe je pronađena i prateća dokumentacija koja ukazuje na njegovo stupanje u službu u ukrajinskoj vojsci.

Zadržavanje do 48 sati

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

