Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (Sipa) započeli su rano jutros operativnu akciju pod kodnim nazivom "Zora", u okviru koje vrše pretrese na šest lokacija na području Kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona.

Izvor: SIPA

Pretresi se vrše po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela "Udruživanje radi učinjenja krivičnih djela" u vezi sa krivičnim djelom "Neovlašteni promet opojnim drogama", "Organizovanje grupe ljudi ili udruženja za krijumčarenje ili rasturanje neocarinjene robe" i "Krijumčarenje" propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine i krivično djelo "Krivotvorenje isprave" propisano Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

Članovi prethodno navedene grupe za organizovani kriminal su u proteklom periodu, odnosno od novembra 2024. godine, na njima poznat način dolazili u posjed ukradenih ili ukradenih vozila na području Evropske unije, te ista prevozili preko državne granice Bosne i Hercegovine, izbjegavajući plaćanje carinskih dažbina.

Nakon što bi vozilo stiglo u Bosnu i Hercegovinu, za iste su na njima poznat način pribavljali identifikacione podatke vozila sa istim ili sličnim karakteristikama i opremom, te onda koristeći pribavljene identitete prepravljali identifikacione podatke na spornim vozilima, a zatim krivotvorili carinsku dokumentaciju i kao takve registrovali kod nadležnih organa u Bosne i Hercegovine, te sebi i drugim licima takva vozila stavljali na raspolaganje za svakodnevno korištenje i dalju prodaju.

Takođe, članovi prethodno navedene grupe su bili aktivno uključeni u trgovinu narkoticima, oružjem i vojnom opremom, od čega su sticali protupravnu imovinsku korist u vidu novca ili drugih pokretnih stvari od vrijednosti.

Operativna akcije "Zora" se provodi u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko – neretvanskog kantona i Upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Sipe.