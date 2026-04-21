Beograd dobija dvocjevni podzemni tunel koji će preuzeti 30 autobuskih linija, smanjiti saobraćajne gužve i rasteretiti centar grada.

Izvor: Gemini ilustracija

Danas, 21. aprila, zvanično počinju radovi na izgradnji dvocevnog podzemnog tunela, ključnog segmenta kapitalnog saobraćajnog projekta "Mali metro". Ovaj kompleksni poduhvat, koji Grad Beograd realizuje u saradnji sa Republikom Srbijom i kineskim partnerima, fizički će i saobraćajno spojiti dvije rijeke i najudaljenije djelove grada, omogućavajući da se od lijeve obale Dunava, Mirijeva, Karaburme i Višnjičke banje do Novog Beograda i Zemuna stigne za svega nekoliko minuta.

Gradonačelnik Beograda, Aleksandar Šapić, najavio je dan ranije zvanični početak radova i istakao kapitalni značaj ovog projekta za prijestonicu:

"To je sigurno najveći saobraćajni projekat unazad nekoliko desetina godina, ili možda ikada, što se tiče urbanog dijela grada, jer će spojiti dvije obale reke, Savu i Dunav, proći će ispod centra grada" poručio je gradonačelnik.



Proboj tunela dužine dva kilometra kreće upravo iz Bulevara despota Stefana, u delu kod sjedišta MUP-a, gdje je prostor najširi i gdje, osim jedne gasne stanice, nema objekata predviđenih za rušenje. Druga izlazna tačka nalaziće se kod Ekonomskog fakulteta, na uglu ulica Kameničke i Gavrila Principa.

Izvor: Gemini ilustracija

Pripremni radovi i instalacije: Prije ulaska specijalnih TBM mašina za bušenje, neophodno je izmiještanje ključnih gradskih instalacija (vodovod, kanalizacija, elektroenergetika i telekomunikacije) u novoprojektovanu galeriju. Ovi radovi, za koje je projekte izradio Institut "Jaroslav Černi", započinju danas i očekuje se da traju oko godinu i po dana.

Kopanje na dubini od 40 metara: Tunel će biti pozicioniran na dubini od 40 metara. Ovolika dubina je inženjerski neophodna kako bi trasa zaobišla stogodišnji Terzijski kolektor, planirani novi kolektor na potezu Hitna pomoć - Venizelosova, i prešla iznad buduće linije metroa u zoni parka.

Kapacitet i ekološki uticaj: Dvije odvojene tunelske cevi imaće po dvije saobraćajne trake. Planirano je da tunel, čiji je završetak zakazan za 2030. godinu, preuzme čak 30 linija javnog prevoza sa Trga republike, iz Makedonske ulice i Bulevara despota Stefana. Ovo će drastično rasteretiti uži centar i značajno smanjiti nivo aerozagađenja.

Eksproprijacija: U zoni Ekonomskog fakulteta planirano je rušenje trošnih kuća u kojima živi oko 50 porodica. Proces eksproprijacije sprovodiće se tokom 2026. i 2027. godine, a stanari će biti obeštećeni prema provjerenom modelu primenjivanom tokom izgradnje Beograda na vodi i prve linije metroa.

Paralelno sa tunelom, odvija se i izgradnja "Novog srpskog mosta", koji će zamijeniti uklonjeni Stari savski most. Radovi se izvode planiranom dinamikom, a trenutno je u toku pobijanje šipova u rečno korito za buduća dva stuba, što će unaprijediti i bezbijednost plovidbe Savom.

Novi most biće dug 420 metara, vizuelno i kapacitetski tri puta veći od starog. Posjedovaće dvosmjerni drumski saobraćaj, nezavisnu tramvajsku bašticu, kao i staze za pješake i bicikliste. Nakon prelaska rijeke, na novobeogradskoj strani biće formirana masivna saobraćajna petlja sa pet kružnih tokova.

Polovina čelične konstrukcije već je dopremljena iz Kine na gradilište. Očekuje se da se luk mosta formira na jesen tekuće godine, dok je puštanje saobraćaja planirano za proljeće ili ljeto 2027. godine, u sklopu priprema za međunarodnu izložbu Ekspo 2027. U istom periodu predviđen je i završetak rekonstrukcije Karađorđeve ulice i Bulevara kralja Aleksandra I Karađorđevića.

Zbog početka radova na tunelu, saobraćaj u centru grada će od danas biti redukovan. Bulevar despota Stefana (kao i Cvijićeva ulica) biće zatvoren za putnička vozila i koristiće ga isključivo vozila javnog gradskog prevoza.

Za ostala prevozna sredstva obezbijeđena je obilaznica kroz Poenkareovu ulicu do Cvijićeve, odakle se vozila vraćaju nazad. Donji prolaz je očišćen od nepravilno parkiranih automobila i funkcionisaće sa po dvije saobraćajne trake u svakom smjeru, sve dok se ne stvore uslovi za vraćanje saobraćaja u Bulevar despota Stefana.