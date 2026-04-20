Filip Grbić osuđen je na 14 godina zatvora za ubistvo Nemanji Žikiću, nakon prekvalifikacije djela u obično ubistvo.

Filip Grbić koji je prvobitno bio optužen za teško ubistvo Nemanje Žikića (20) u Zemunu na podmukao način, osuđen je na 14 godina robije, nakon što je sud danas donio odluku i prekvalifikovao djelo u obično ubistvo!

"Grbić je prvobitno optužen za teško ubistvo na podmukao način, međutim, danas je prilikom izricanja presude sudija prekvalifikovala, odnosno izmijenila pravnu kvalifikaciju na obično ubistvo. Osuđen je na kaznu zatvoru u trajanju od 14 godina, pri čemu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru i danas mu je isti produžen do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora", kažu iz Višeg suda u Beogradu za Kurir.

Grbić je tokom cijelog sudskog postupka negirao krivicu za zločin koji mu se stavlja na teret, a prema optužnici, ubistvo se dogodilo u decembru 2024. godine u iznajmljenoj kući u Zemunu, gde su osumnjičeni i žrtva živeli kao cimeri.

Prema navodima iz istrage, zločin se odigrao u noći između 21. i 22. decembra, kada je, kako se sumnja, Grbić najpre pucao u Žikića, a potom ispalio i smrtonosne hice dok je mladić pokušavao da pobjegne.

"Prema optužnici, on je u noći između 21. i 22. decembra 2024. u iznajmljenoj kući u Zemunu prvo pucao Nemanji u desnu šaku, zatim u obije noge. Ranjen, mladić je pokušao da pobjegne, ali je otišao samo nekoliko metara dalje, prije nego što ga je Grbić sustigao i ispalio još dva smrtonosna hica", naveo je izvor Kurir.

Tijelo ubijenog pronađeno je nekoliko dana kasnije u šiblju pored obale Dunava, dok je Grbić uhapšen 30. decembra, istog dana kada je telo otkriveno.

"Uhapšen je istog dana kada je tijelo nađeno, a najpre je iskoristio svoje zakonsko pravo i branio se ćutanjem, da bi kasnije sve priznao. Rekao je policiji da je Nemanju ubio zbog novca, s obzirom na to da je u tom trenutku bio nezaposlen. Postoji mogućnost da je nekome dugovao ili se nešto drugo krije iza toga", kaže izvor i dodaje:

"Nemanjino tijelo je bilo potpuno unakaženo, to normalan čovjek ne može da uradi, a Nemanja je bio nečije dijete i nečiji brat... Zatekli su ga sa otvorenim očima i ustima, bosog i potpuno krvavog. Saznanje da je dugo umirao u mukama, porodici je najteže palo.

"Stalno ga uznemiravao"

Tokom suđenja svedočila je i majka ubijenog mladića, koja je istakla da je njen sin duže vreme imao probleme sa cimerom. Prema njenim riječima, prijetnje i uznemiravanje bili su svakodnevni, a kulminirali su neposredno prije ubistva.

"Sredinom decembra Nemanja je bio kod mene kada sam vidjela da ga Filip zove telefonom, proganjao ga je i napadao preko telefona. Nemanja bi se uvijek sklonio kako ja ne bih čula taj razgovor, ali se sjećam da tog dana nije smio da se vrati tamo u tu kuću", započela je priču ona.

Kako je navela, prijetnje su se intenzivirale neposredno pred zločin.

"Dva dana prije ubistva, Nemanja mi je poslao poruku ujutru gdje mi se ponovo žalio na to kako Filip neće da ga pusti u kuću, a ključ nije imao. Isto je bilo i na dan ubistva, rekao mi je da mu Filip prijeti, da ga uznemirava noću, kako mu ne da da spava. Dirao ga je po kosi i puštao mu muziku...

