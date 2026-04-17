U snažnoj eksploziji koja je jutros odjeknula u centru Vranja uništen je automobil poznatog MMA borca M. K.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U širem centru Vranja, u neposrednoj blizini pijace "Bujkovski most", jutros oko 8 časova došlo je do snažne eksplozije u kojoj je uništen putnički automobil, saznaju mediji. .

Prema nezvaničnim saznanjima, meta napada bio je automobil koji koristi poznati vranjski MMA borac M. K..

Nema povrijeđenih, policija je na terenu. Srećom, u trenutku detonacije u vozilu, kao ni u njegovoj neposrednoj blizini, nije bilo nikoga, te su izbegnute ljudske žrtve. Detonacija je, prema riječima očevidaca, bila izuzetno jaka i uznemirila je stanare okolnih zgrada i prodavce na obližnjoj pijaci.

"Čuo se strašan prasak, mislili smo da je nešto puklo na pijaci. Tek posle smo videli dim i policiju koja je blokirala cio kvart", kaže jedan od prolaznika.

Uviđaj u toku

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odmah su izašli na lice mjesta i ogradili prostor. Trenutno je u toku policijski uviđaj kojim će se utvrditi koja vrsta eksploziva je korišćena, kako je naprava aktivirana i šta je motiv ovog napada.

Saobraćaj u ovom dijelu grada je privremeno usporen, a više detalja očekuje se nakon zvaničnog saopštenja Policijske uprave u Vranju.

(Telegraf/MONDO)