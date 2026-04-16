Tokom noći u Beogradu ljekari VMA zbrinuli su stotine pacijenata, među kojima su bili povrijeđeni u tučama, nesrećama i bizarnim incidentima.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U noći između utorka i srijede lekari zaposleni u Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) u Beogradu imali su pune ruke posla. Primljeni su, između ostalih, pacijenti sa povredama nastalim tučama, u rukovanju mašinama, ali je među pacijentima primljena i jedna žena koja je na čudan način zadobila opekotine po licu.

Potpukovnik docent doktor Goran Rondović, glavni dežurni anesteziolog Vojnomedicinske akademije, rekao je da je krenulo proljećno uređivanje bašta i dvorišta i rad sa različitim mašinama, a samim tim neminovno i povređivanje.

"Moramo skrenuti pažnju da se povede računa o radu sa različitim mašinama, nastaju teške tjelesne povrede sa trajnim deformitetima kao posledice nepažnje u radu sa tim mašinama", rekao je dr Rondović za RTS.

Opekotine zbog upotrebe cigareta i kiseonika istovremeno

Takođe, na VMA dovezena je ženska osoba sa povredama lica od opekotina.

"Ono što je kuriozitet u toj povredi jeste da se radi o licu koje je na supstituciji, odnosno suplementaciji kiseonika, tako da ima kiseoničnu masku na licu, ali istovremeno je i konzumiralo cigarete, tako da je došlo do nepažnje prilikom upotrebe kiseonika. Kiseonik je zapaljiva i vrlo opasna materija ukoliko se nestručno rukuje sa njim, tako da je došlo do opekotinskih povreda lica nastalih zbog upotrebe cigarete i kiseonika istovremeno", rekao je dr Rondović.

Dijete povredilo oko

Između ostalih pacijenata, primljeno je i dijete od tri godine koje je nepažnjom povrijedilo oko igrajući se oštrim predmetom, tačnije nožem.

" U našem dežurstvu morali smo da zbrinemo dijete uzrasta od tri godine koje je nepažnjom povrijedilo oko igrajući se oštrim predmetom, odnosno konkretno nožem. Dete je zbrinuto, operisano i u dobrom stabilnom stanju i nalazi se na odjeljenju Očne klinike " rekao je dr Rondović za RTS.

Pretučen mladić na Voždovcu

Ljekari sa VMA zbrinuli su i mladića od 16 godina koji je zadobio povrede u naselju Stepa Stepanović.

"Došlo je do povrede koja je nastala nasilnim putem. Mladić je pretučen, nastale su teške tjelesne povrede sa prelomom donje vilice. Dječak je faktički operisan, u stabilnom stanju je na daljem liječenju u Vojnomedicinskoj akademiji, još jedna od povreda koja je nastala nasilnim putem u toku ovog dežurstva."

U sumiranju dežurstva, dr Rondović je napomenuo da je na VMA bilo oko 700 pregleda, od čega je 80 ljudi zadržano na daljem liječenju.

"Imali smo 14 operacija, 14 intervencija su imali naši kardiolozi u angiosali, operacije svih vrsta hirurških grana, tako da smo imali dosta posla i dosta procedura je odrađeno u toku dežurstva."