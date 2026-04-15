Mladić pao sa 30 metara visine na cigle ispred stare azotare u Novom Sadu.

Izvor: Kurir/T.M.

Mladić (18) je zadobio teške tjelesne povrede kada je u utorak 14. aprila u večernjim časovima pao sa zgrade bivše azotare u Novom Sadu. Prema nezvačnim informacijama "Blica", on je pao sa krova sinoć oko 20 časova kada je, navodno, pio alkohol u društvu maljoletne djevojke (16) koja je strani državljanin.

Policija je zatekla mladića bez svijesti. Prema prvim rezultatima istrage, on se sapleo i pao je kroz rupu krova sa visine od oko 30 metara.

Prema nezvaničnim informacijama pomenutog lista, on je pao na cigle koje su bile razbacane na podu bivše azotare. Istraga je u toku.

