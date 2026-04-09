Uhapšena jedna osoba u centru Beograda. Policija blokirala ulicu na Vračaru.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Danas je beogradska policija u centru Beograda uhapsila jednu osobu, saznaje "Telegraf". Trenutno nije poznato zbog čega je osoba uhapšena, ali je veliki broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) na licu mjesta, u Ulici Mihajla Gavrilovića na Vračaru.

Pripadnici interventnih jedinica su upali u jedan objekat prilikom čega su razbili izlog. Najmanje 10-ak uniformisanih pripadnika MUP, sa zaštitnom opremom i pancirnim prslucima, je upala u objekat.

Policija je upala u pozamanteriju "Krabel" koja je skoro uvijek zaključana. Cijela ulica je trenutno blokirana, prisutan je veliki broj policajaca i trenutno nije poznato više informacija o detaljima akcije hapšenja policije.

