Detalji o muškarcu koji je sinoć bježao policiji kod Novog Sada.

Drama koja je uznemirila javnost počela je oružanom otmicom automobila na naplatnoj rampi Kovilj, a okončana je u ataru sela Mošorin hapšenjem M.B. (47), od ranije poznatog policiji.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa specijalnim pregovaračkim timom, priveli su sinoć oko 19 časova M.B., nakon višesatne opsade i drame koja se odvijala na širem području Novog Sada i opštine Titel.

Osumnjičeni se tereti da je pucao na policiju, otuđio vozilo uz prijetnju oružjem i pružao otpor prilikom hapšenja.

Početak drame na naplatnoj rampi

Prema nezvaničnim informacijama sa terena, incident je počeo na naplatnoj rampi Kovilj. M.B. je, koristeći vatreno oružje, presreo i uz prijetnju silom otuđio automobil od stranog državljanina. Odmah nakon prijave, policija je pokrenula opsežnu akciju potrage, locirajući begunca na auto-putu.

Potjera i razmjena vatre

U pokušaju da izbjegne hapšenje, osumnjičeni je razvio veliku brzinu, a tokom potjere je u više navrata otvorio vatru iz pištolja u pravcu policijskih patrola koje su ga slijedile. Srećom, u ovoj razmjeni vatre nije bilo povrijeđenih među pripadnicima policije niti građanima koji su se u tom trenutku zatekli na saobraćajnici.

Potjera se završila u ataru sela Mošorin, gdje je osumnjičeni napustio vozilo i utočište potražio u kamp kućici (prema nekim izvorima, napuštenom objektu) usred nepreglednog polja.

Opsada i pregovori

Policija je momentalno blokirala sve prilaze ataru, a na lice mjesta su pored policijskih snaga iz Novog Sada stigli i pripadnici Žandarmerije, kao i pregovarački tim MUP-a. Zbog mraka i činjenice da je begunac bio naoružan i spreman da puca, akcija je izvedena uz maksimalan oprez.

Nakon višesatnih napetih pregovora, policija je uspjela da ubijedi M.B. da se preda. On je izveden sa lisicama na rukama oko 19 časova, čime je višemjesečna strepnja mještana koji su pratili opsadu okončana.

Osumnjičeni sa "debelim" dosijeom

Kako saznaju mediji, M.B. je lice koje je već decenijama poznato istražnim organima. Njegov dosije obuhvata niz krivičnih djela sa elementima nasilja, što objašnjava njegovu spremnost na pružanje otpora policiji.

Na teret mu se stavlja više teških krivičnih djela:

Razbojništvo (oružana pljačka vozila),

Napad na službeno lice u vršenju dužnosti,

Nedozvoljena proizvodnja, držanje i nošenje oružja,

Izazivanje opšte opasnosti.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Istraga je u toku kako bi se utvrdili svi detalji ovog događaja koji je samo pukom srećom završen bez žrtava.

