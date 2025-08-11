Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se Gradskom odboru SNS i jasnom porukom motivisao ljude, ali i poslao jasnu poruku neprijateljima Srbije.

"Vi krenite da se pripremate za izbore, ne brinite, vi ćete biti ti koji će biti pitani, razgovaraćemo sa vama, ali se vi pripremajte jer ja nisam siguran da će njima da odgovara u trenutku kada nadležni organ bude donio odluku da izbori budu raspisani - rekao je on u telefonskoj poruci koja se čula na sjednici, a čiji je snimak isplivao na društvenim mrežama.