Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio je da smatra da predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću sinoć nije bilo mjesto ni u jednom izbornom štabu u Srbiji i da je to loša poruka.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Skupštine Crne Gore i lider Nove srpske demokratije (NSD) Andrija Mandić, sinoć je u Beogradu prisustvovao obraćanju lidera Srbije Aleksandra Vučića u štabu liste “Srbija ne smije da stane”, koju predvodi Srpska napredna stranka.

“Vidio sam to sinoć. Mislim da je to pitanje lične i profesionalne odgovornosti gospodina Mandića. Ja mislim da predsjedniku Skupštine Crne Gore nije sinoć bilo mjesto u izbornom štabu bilo koje partije u Srbiji, ali u svakom slučaju kao što sam rekao to je pitanje profesionalne i lične odgovornosti gospodina Mandića”, kazao je Milatović novinarima na Cetinju, kako javlja CdM.

Poručio je da svakako poruka nije “bila dobra”.