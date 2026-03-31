Brutalno pretučen policajac u kafiću u Splitu.

U subotu 28. marta je teško povrijeđen policajac (59) u tuči u centru Splita u Hrvatskoj, piše "Dalmatinski portal". Njega je pesnicom u glavu udario muškaraca (35) koji je imao više od dva promila alkohola u krvi.

Policajac je zadobio prelom vilice i hitno je operisan. Osumnjičeni muškarac je uhapšen.

On je pušten da se brani sa slobode. Kako je utvrdila istraga, pijani muškarac se nedolično ponašao zbog čega je policajac ustao da zaštiti ljude.

Dobio je više udaraca u glavu. Zadobio je teške povrede.