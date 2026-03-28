Zbog snežnih padavina i olujnog nevremena, gradovi u BiH su bez struje, a saobraćaj je otežan širom zemlje.

Višednevno nevrijeme i snežne padavine, uz poteškoće u saobraćaju i prve poplave, prouzrokovali su i značajne probleme u snabdijevanju električnom energijom djelova Bosne i Hercegovine, potvrdili su iz Elektroprivrede BiH.

Kako su naveli, najteža je situacija na severozapadu zemlje, odnosno na području Unsko-sanskog kantona, gdje je više gradova bez napajanja električnom energijom.

Zbog kvara na dalekovodu koji povezuje Prijedor i Bosansku Krupu, bez struje su u potpunosti ostali Velika Kladuša i Bužim, a kvarovi su zabeleženi i u Sanskom Mostu, Bihaću, Ključu i Cazinu.

Lokalni mediji izvještavaju da se u Unsko-sanskom kantonu vatrogasci bore s posledicama olujnog nevremena koje je na puteve oborilo brojna stabla, a neka područja ostala su i bez telefonskog signala.

Struje nema ni na području Bjelašnice i Igmana kod Sarajeva, a prekidi u snabdevanju električnom energijom prijavljeni su i u opštinama u centralnom dijelu zemlje, poput Vareša, Olova, Zavidovića i Maglaja, kao i Žepča, te u Hercegovini na području Konjica.

Raste vodostaj

Agencija za vodno područje rijeke Save u BiH objavila je upozorenje zbog porasta vodostaja rijeka usled kiše i topljenja snijega. Probleme očekuju u slivu reka Sane i Spreče.

Na području Prnjavora voda se izlila iz korita Sane već u subotu, poplavivši obližnje stambene i privredne objekte.

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK) izvestio je da se saobraćaj širom zemlje odvija otežano, naročito na planinskim prevojima gdje su na snazi posebne mjere za kamione i druga teška vozila.

Na dionici između Ključa, Bosanskog Petrovca i Bihaća saobraćaj za kamione je potpuno zabranjen.

Podsetimo, i Hrvatsku je zahvatilo snažno nevrijeme koje je donijelo vjetar orkanske jačine, obilnu kišu i snijeg u višim predjelima, dok su u pojedinim djelovima zemlje zatvorene škole zbog bezbjednosti učenika.

Problemi zbog snega u Zlatiborskom okrugu

Snežne padavine još uvijek ne prestaju na teritoriji Zlatiborskog okruga. Tokom noći palo je oko 10 centimetara novog snijega, a saobraćaj se odvija otežano preko Zlatibora i Kadinjače.

"Ekipe su na terenu, snega ima na kolovozu ali nije strašno. Saobraćaj je zabranjen za šlepere preko Zlatibora i Kadinjače, preko Kadinjače jutros je došlo i do poprečivanja šlepera, kao i do manjih saobraćajnih nezgoda na putu od Užica do Zlatibora", kaže za RINU jedan od vozača.

