Dječak ubica iz OŠ „Vladislav Ribnikar“ danas je u Specijalnom sudu priznao da se poistovetio sa psihopatama, smatrajući da je „vrline biti hladan i bez emocija“. Suđenje protiv njegovih roditelja se ponavlja nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu.
I dalje isplivavaju jezivi detalji sa današnjeg davanja iskaza dječaka ubice u Specijalnom sudu, povodom masovnog ubistva koje je počinio u OŠ "Vladislav Ribnikar".
Dječak ubica je na današnjem saslušanju priznao kako se, nakon što ga je otac nazvao psihopatom, poistovetio sa njima.
"Počeo sam da istražujem psihopate, istraživao sam psihopatsko ponašanje i u tom periodu dok sam ih proučavao, potpuno sam se poistovijetio sa njima. Smatram da je vrlina biti hladan i bez emocija " rekao je dječak ubica u Specijalnom sudu.
"Vrlina je biti hladan i bez emocija!" Jezive riječi dječaka ubice na suđenju: "Kad me je otac nazvao psihopatom..."
Dječak ubica koji je počinio masovno ubistvo u OŠ „Vladislav Ribnikar“ danas je uz jake mjere obezbeđenja doveden u zgradu Specijalnog suda u Beogradu, gde svedoči u postupku protiv svojih roditelja. Iz klinike u kojoj se nalazi već tri godine izveden je uz paravane i skriven iza kišobrana, a u sud je prevezen vozilom Hitne pomoći, uz pratnju policije i sa pancirnim prslukom.
Njegova majka Miljana Kecmanović stigla je u sud sa advokatima, dok su porodice ubijenih učenika i radnika obezbeđenja u tišini prisustvovale ročištu.
Podsećanja radi, maloletnik je u oktobru 2024. godine prvi put detaljno iznio odbranu, kada je priznao da je zločin planirao i izvršio očevim oružjem, kao i da je inspiraciju pronašao u sadržajima o masovnim ubistvima. Suđenje protiv njegovih roditelja ponavlja se nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu, a očekuje se da će i u nastavku postupka ključnu ulogu imati upravo njegovo svedočenje.