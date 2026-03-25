Dječak ubica iz OŠ „Vladislav Ribnikar“ danas je u Specijalnom sudu priznao da se poistovetio sa psihopatama, smatrajući da je „vrline biti hladan i bez emocija“. Suđenje protiv njegovih roditelja se ponavlja nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Twitter/printscreen/K1

I dalje isplivavaju jezivi detalji sa današnjeg davanja iskaza dječaka ubice u Specijalnom sudu, povodom masovnog ubistva koje je počinio u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Dječak ubica je na današnjem saslušanju priznao kako se, nakon što ga je otac nazvao psihopatom, poistovetio sa njima.

"Počeo sam da istražujem psihopate, istraživao sam psihopatsko ponašanje i u tom periodu dok sam ih proučavao, potpuno sam se poistovijetio sa njima. Smatram da je vrlina biti hladan i bez emocija " rekao je dječak ubica u Specijalnom sudu.

Vidi opis "Vrlina je biti hladan i bez emocija!" Jezive riječi dječaka ubice na suđenju: "Kad me je otac nazvao psihopatom..." Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 8 / 8

Dječak ubica koji je počinio masovno ubistvo u OŠ „Vladislav Ribnikar“ danas je uz jake mjere obezbeđenja doveden u zgradu Specijalnog suda u Beogradu, gde svedoči u postupku protiv svojih roditelja. Iz klinike u kojoj se nalazi već tri godine izveden je uz paravane i skriven iza kišobrana, a u sud je prevezen vozilom Hitne pomoći, uz pratnju policije i sa pancirnim prslukom.

Vidi opis "Vrlina je biti hladan i bez emocija!" Jezive riječi dječaka ubice na suđenju: "Kad me je otac nazvao psihopatom..." Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

Njegova majka Miljana Kecmanović stigla je u sud sa advokatima, dok su porodice ubijenih učenika i radnika obezbeđenja u tišini prisustvovale ročištu.

Podsećanja radi, maloletnik je u oktobru 2024. godine prvi put detaljno iznio odbranu, kada je priznao da je zločin planirao i izvršio očevim oružjem, kao i da je inspiraciju pronašao u sadržajima o masovnim ubistvima. Suđenje protiv njegovih roditelja ponavlja se nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu, a očekuje se da će i u nastavku postupka ključnu ulogu imati upravo njegovo svedočenje.