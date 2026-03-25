U akciji "Armagedon" uhapšene tri osobe zbog pedofilije. Igor Jurić upozorava na porast internet predatora i ističe da je ključ zaštite djece edukacija, a ne zabrana mreža.

U nastavku akcije „Armagedon“, uhapšene su tri osobe iz Aranđelovca, Subotice i Bora, zbog pedofilije. Sumnjiče se da su preko interneta preuzimali, čuvali i dijelili materijal nastao seksualnom eksploatacijom djece. A na društvenoj mreži Fejsbuk osvanula je grupa pod nazivom "ćerke i tate dopisivanje" koja služi za povezivanje starijih muškaraca sa djevojčicama. Kako da zaštitimo djecu od internet predatora za emsiju "Crna hronika" na Kurir televiziji objasnio je Igor Jurić, predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

"Ne mogu tačno da vam kažem koje su to cifre ali je definitivno činjenica i sama akcija "armagedon" to i pokazuje da predatora u Srbiji ima mnogo. Oni su ljudi koji ne prezaju ni od čega, i vrlo često su to ljudi koji nama mogu biti izuzetno bliski. U poslednjoj akciji je uhapšen jedan građanin Subotice, za njega su svi imali lijepe riječi i to je jedan pokazatelj da ne možemo biti sigurni ni u koga", rekao je Jurić.

On kaže ljudi koji dijele ovakve sadržaje, koji ih prikupljaju i koji žele da dođu do naše djece moraju biti brzo detektovani i uhapšeni a kasnije procesuirani, to jeste jedan vid dobre prevencije.

"Drugi vid prevencije jeste na nama, na nama roditeljima da znamo kako mi ali i kako djeca da reaguju ako dođu u kontakt sa tim ljudima a to nije nimalo lako. Pre nekoliko dana je u skupštini održana sednica odbora za prava deteta gde sam i ja sam prisustvovao sa predstavnicima moje organizacije, jedna od tema jeste upravo bila vezana za zabranu društvenih mreža za određena godišta i uzrast djece", dodaje on.

Navodi da su postojala drugačija mišljenja oko toga da li je to potrebno ili nije.

"Ja ću se lično zaista zalagati za to da Srbija to ne uradi jer Srbija mora da pokaže jedan drugi vid načina zaštite djece i treba apsolutno da se ponaša suprotno u odnosu na ono što rade sada određene zemlje. Te zemlje sada ne znaju kako da izađu i pronađu rešenje za ovaj veliki problem, one su jednostavno rešile da nekim potezom pera reše problem koji se ne rešava na taj način", objašnjava Jurić.

Kako kaže, on smatra da su te zemlje time potpisale kapitulaciju pred predatorima.

"Te zemlje su rekle "djeco vi to ne smete da koristite" ali djeca će naći način da koriste društvene mreže. Srbija ima i alate i mogućnosti da na drugi način edukuje djecu kako bi ona prepoznala sadržaje, šta će se desiti kada dete sutra napuni taj određeni broj godina kada su mu društvene mreže dozvoljene? Ono će biti u istoj čak i u većoj opasnosti" rekao je on.

Kako kaže, Srbija će biti ta koja će učiti djecu kako da pravilno koriste internet i radiće na edukaciji i prevenciji kako zabrana uopšte ne bi bila potrebna.

Vještačka inteligencija kao jedan od alata predatora

"Danas predatori vrlo često koriste vještačku inteligenciju, tačnije generisani sadržaj koji nije krivično gonjen. Oni zbog toga tu mogu slobodno da plivaju a pravi se ogromna šteta bez obzira što nije pravo djete. Predatori pedofili koji koriste takav sadržaj u nekom razdoblju korišćenja takvog sadržaja, žele jednostavno da dođu i do samog djeteta" dodaje.

Smatra da je vještačka inteligencija koja se koristi u takve svrhe veoma opasna.

"Sa druge strane, kada govorite o tome šta raditi, jedan vid obuke koju bi trebalo da prođu naša djeca u narednoj školskoj godini je upravo kako da prepoznaju taj generisani sadržaj, da se prepoznaju lažne vijesti i to jeste jedan vid edukacije. Mi imamo mogućnosti da se borimo protiv ove pošasti ali trebamo to da uradimo na jedan pravi i racionalan način" objasnio je Jurić.

