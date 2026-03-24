Beogradska policija uhapsila je sinoć A. S. (31) nakon što je naoružan ušao u jedan ugostiteljski objekat na Vračaru.

U popularnom beogradskom naselju Vračar sinoć se odigrala prava drama kada je u jedan kafić ušetao muškarac noseći mačetu. Zahvaljujući prisebnosti građana i brzoj reakciji policije, incident se završio bez povrijeđenih.

Brza reakcija policije i građana

Čim su primijetili naoružanog muškarca, gosti kafića i prolaznici su alarmirali policiju. Pripadnici MUP-a su odmah izašli na teren i locirali osumnjičenog.

Prilikom hapšenja, kod A. S. (31) nije pronađena samo mačeta. Pretresom je utvrđeno da je sa sobom nosio i palicu, koja mu je odmah oduzeta.

Obaviješteno tužilaštvo

Osumnjičeni je priveden u policijsku stanicu, a o cijelom slučaju je obaviješteno nadležno tužilaštvo koje će odrediti dalju kvalifikaciju djela i mjere zadržavanja.

Apel građanima

Policija podsjeća građane da u sličnim situacijama ne pokušavaju sami da savladaju naoružana lica, već da odmah potraže zaklon i pozovu broj 192.

Motiv ovog upada za sada nije poznat, a istraga je u toku.

