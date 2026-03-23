Na jedan ugostiteljski objekat na Vračaru rano jutros nepoznata osoba bacila je zapaljivu napravu, poznatiju kao Molotovljev koktel. Incident se dogodio oko 4 časa ujutru.
Kako možete vidjeti na fotografijama i sa lica mesta, izlog lokala je razbijen, dok je srča rasuta ispred. Na sreću, u ovom napadu nije bilo povrijeđenih.
Podsjetimo, plamen je odmah zahvatio dio objekta, ali su zahvaljujući hitnoj intervenciji vatrogasaca-spasilaca posledice minimalizovane.
Požar je brzo lokalizovan i spriječeno je njegovo širenje na okolne zgrade i poslovne prostore, što je bilo ključno s obzirom na gustu naseljenost ovog dijela grada.
