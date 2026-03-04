"Strašno je što se to dogodilo, bila je to jedna predivna, kulturna žena. Još uvijek ne mogu da povjerujem da je neko ušao u tu kuću, opljačkao je i ubio je na takav način", započinje svoju potresnu ispovjest komšinica ubijene Jolanke Kapaš (78) iz Sente.
U mirnoj ulici Dositeja Obradovića u Senti, samo pet kuća dalje od mjesta gdje se dogodilo nezapamćeno ubistvo, vlada muk. Dok policija i dalje traga za ubicom koji je, prema nezvaničnim informacijama, oštrim predmetom presudio nemoćnoj starici, njene najbliže komšije pokušavaju da sklope kockice užasa.
"Policajac me je pitao da li sam vidjela nešto sumnjivo"
Komšinica Jolan, koja je i sama duboko potresena, kaže da je za tragediju saznala tek kada joj je policija pokucala na vrata.
- Došao je policajac i pitao nas da li smo primjetili bilo šta čudno ili neobično. Nismo vidjeli ništa. Tek tada smo saznali da nam je komšinica mrtva i da ima ranu na glavi. Prvo sam pomislila da je možda pala, nesrećna žena je bila u godinama, ali ubrzo je cijelo naselje počelo da bruji o ubistvu – priča vidno uznemirena Senćanka.
Jeziv prizor u kući broj 17: Ćerka zatekla majku u krvi
Prema riječima sagovornice, detalji koji su se saznali nakon uviđaja lede krv u žilama. Jolanku, koja je nakon smrti supruga Šandora živela sama, pronašla je ćerka koja je došla da je obiđe jer joj se majka nije javljala na telefon.
- Čula sam da ju je ćerka pronašla i da je sirota žena ležala u krvi. To je toliko strašno da ne mogu da se smirim. Jolan je bila pokretna, šetala je, ali polako, onako starački i sa hodalicom. Nikome ništa nažao nije učinila. Svi vjerujemo da je ubica preskočio kapiju i tako upao unutra – dodaje komšinica.
Prema njenim riječima, ubijenu ženu nije skoro videla, a ranije kada bi se srele uvek je bila jako ljubazna. Nije znala mnogo o njoj, ali je uvek ostavljala lep utisak.
- Komšinica, koji živi malo dalje od mene mi je rekla da je i kod njih bila policija da uzme izjavu. Rekla mi je i da ima sina, ali da su joj deca otišla u inostranstvo – kaže sagovornica.
Kao i drugi stanari iz ulice, veruje da je ubica preskočio kapiju kuće i da je tako ušao u kuću i napao je.
- Ovo zaista nije zaslužila. Suprug joj je preminuo i pretpostavljam da je živela sama. Za mene je ovo toliko strašno da ne mogu uopšte da se smirim od kada sam čula da je u pitanju ubistvo – potresena je žena.
Šta znamo o zločinu u Senti
Podsjetimo, telo sedamdesetosmogodišnje Jolanke Kapaš pronađeno je u petak u njenom porodičnom domu. Obdukcija je potvrdila da je smrt bila nasilna. Na glavi žrtve pronađene su povrede nanesene oštrim predmetom.
Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Subotici, Miroslav Krkelić, potvrdio je da su na mesjtu zločina izolovani DNK tragovi koji su trenutno na veštačenju.
Misteriozni pomagač
Prema nezvaničnim podacima i objavama lokalnih medija, istraga ide u smjeru da je postojao podstrekač koji je ubicu uputio u kuću Jolanke, znajući da je žena sama i da u kući možda ima novca i vrijedne predmete.
Prema nezvaničnim informacijama koje potresaju javnost, sumnja se da je direktni izvršilac petnaestogodišnjak, koji bi, ukoliko se krivica dokaže, mogao završiti u maloletničkom zatvoru.
Policija i dalje intenzivno radi na identifikaciji počinioca, dok meštani Sente u strahu zaključavaju svoje kapije, čekajući pravdu za svoju sugrađanku.
