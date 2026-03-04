"Strašno je što se to dogodilo, bila je to jedna predivna, kulturna žena. Još uvijek ne mogu da povjerujem da je neko ušao u tu kuću, opljačkao je i ubio je na takav način", započinje svoju potresnu ispovjest komšinica ubijene Jolanke Kapaš (78) iz Sente.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U mirnoj ulici Dositeja Obradovića u Senti, samo pet kuća dalje od mjesta gdje se dogodilo nezapamćeno ubistvo, vlada muk. Dok policija i dalje traga za ubicom koji je, prema nezvaničnim informacijama, oštrim predmetom presudio nemoćnoj starici, njene najbliže komšije pokušavaju da sklope kockice užasa.

​"Policajac me je pitao da li sam vidjela nešto sumnjivo"

​Komšinica Jolan, koja je i sama duboko potresena, kaže da je za tragediju saznala tek kada joj je policija pokucala na vrata.

​ - Došao je policajac i pitao nas da li smo primjetili bilo šta čudno ili neobično. Nismo vidjeli ništa. Tek tada smo saznali da nam je komšinica mrtva i da ima ranu na glavi. Prvo sam pomislila da je možda pala, nesrećna žena je bila u godinama, ali ubrzo je cijelo naselje počelo da bruji o ubistvu – priča vidno uznemirena Senćanka.

​Jeziv prizor u kući broj 17: Ćerka zatekla majku u krvi

​Prema riječima sagovornice, detalji koji su se saznali nakon uviđaja lede krv u žilama. Jolanku, koja je nakon smrti supruga Šandora živela sama, pronašla je ćerka koja je došla da je obiđe jer joj se majka nije javljala na telefon.

​ - Čula sam da ju je ćerka pronašla i da je sirota žena ležala u krvi. To je toliko strašno da ne mogu da se smirim. Jolan je bila pokretna, šetala je, ali polako, onako starački i sa hodalicom. Nikome ništa nažao nije učinila. Svi vjerujemo da je ubica preskočio kapiju i tako upao unutra – dodaje komšinica.

Prema njenim riječima, ubijenu ženu nije skoro videla, a ranije kada bi se srele uvek je bila jako ljubazna. Nije znala mnogo o njoj, ali je uvek ostavljala lep utisak.

- Komšinica, koji živi malo dalje od mene mi je rekla da je i kod njih bila policija da uzme izjavu. Rekla mi je i da ima sina, ali da su joj deca otišla u inostranstvo – kaže sagovornica.

Kao i drugi stanari iz ulice, veruje da je ubica preskočio kapiju kuće i da je tako ušao u kuću i napao je.

- Ovo zaista nije zaslužila. Suprug joj je preminuo i pretpostavljam da je živela sama. Za mene je ovo toliko strašno da ne mogu uopšte da se smirim od kada sam čula da je u pitanju ubistvo – potresena je žena.

​Šta znamo o zločinu u Senti

​Podsjetimo, telo sedamdesetosmogodišnje Jolanke Kapaš pronađeno je u petak u njenom porodičnom domu. Obdukcija je potvrdila da je smrt bila nasilna. Na glavi žrtve pronađene su povrede nanesene oštrim predmetom.

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Subotici, Miroslav Krkelić, potvrdio je da su na mesjtu zločina izolovani DNK tragovi koji su trenutno na veštačenju.

​Misteriozni pomagač

Prema nezvaničnim podacima i objavama lokalnih medija, istraga ide u smjeru da je postojao podstrekač koji je ubicu uputio u kuću Jolanke, znajući da je žena sama i da u kući možda ima novca i vrijedne predmete.

​Prema nezvaničnim informacijama koje potresaju javnost, sumnja se da je direktni izvršilac petnaestogodišnjak, koji bi, ukoliko se krivica dokaže, mogao završiti u maloletničkom zatvoru.

​Policija i dalje intenzivno radi na identifikaciji počinioca, dok meštani Sente u strahu zaključavaju svoje kapije, čekajući pravdu za svoju sugrađanku.

(Blic/MONDO)