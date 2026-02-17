Učenik osmog razreda osnovne škole u Srebrenici donio spisak drugara koje je navodno planirao da ubije.

Izvor: Profimedia

Učenik (14) osmog razreda "Prve osnovne škole" u Srebrenici u Bosni i Hercegovini donio je u školu spisak drugara iz razreda koje je navodno planirao da ubije, piše "Provjereno". Direktorka škole Snežana Jandrić je za pomenuti portal potvrdila da se incident dogodio.

Slučaj je odmah prijavljen policiji, a biće održan i roditeljski sastanak. PU Zvornik postupa u ovom predmetu, ali nisu mogli da otkriju više detalja jer je riječ o maloljetnicima.

"Više detalja ne mogu sada da dam, jer je slučaj osjetljiv i u pitanju su maloljetna djeca. O svemu ćemo razgovarati sa roditeljima, a obaviještena je i policija", kratko je rekla direktorka škole Jandrić.