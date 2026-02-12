Maloljetna djevojčica ima teške povrede nakon nesreće u Sarajevu.

Izvor: Youtube/Nezavisne novine

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u Sarajevu kada je tramvaj iskočio iz šina stradao je mladić, dok su četiri osobe povrijeđene od kojih teške povrede ima maloljetnica koja je u teškom stanju, piše "Dnevni Avaz". Sumnja se da je uzrok nesreće neprilagođena brzina, nemarnost vozača ili tehnička neispravnost.

Prema pisanju "Avaza", vozač tramvaja nalazi se u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu gdje čeka ispitivanje kod psihijatra. Što se tiče maloljetne djevojke, rođene 2009. godine, ona je prevezena u Opštu bolnicu "Prim. dr Abdulah Nakaš" i nalazi se u teškom stanju.

"Pacijentkija je zadobila teške tjelesne povrede i životno je ugrožena. U toku su mjere intenzivne reanimacije i terapije", rekao je direktor Opšte bolnice prof. dr Ismet Gavrankapetanović.

Pogledajte fotografije sa mesta nesreće u Sarajevu