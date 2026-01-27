Uzrok smrti i dalje je nepoznat, a na mjestu događaja bile su prisutne policijske ekipe i vozila hitnih službi.

Stanovnici beogradske opštine Palilula i dalje su u šoku nakon jezive scene kojoj su svjedočili. Djevojka, državljanka Crne Gore, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima pala je sa zgrade pravo na beton, pred očima šokiranih prolaznika.

Dok policija i Više javno tužilaštvo (VJT) pokušavaju da odgonetnu da li je riječ o nesreći i kakvoj, komšije i očevici ne mogu da se oporave od onoga što su vidjeli.

Jedan od prolaznika koji se u tom trenuku našao ispred zgrade, opisao je smrt nesrećne djevojke, a kako tvrdi, posle svega što je vidio, ostao je u šoku.

"Djevojka je poginula na moje oči, ne mogu da dođem sebi. Ispred mene. Desilo se na uglu Draže Mihajlovića i Cvijićeve, u šoku sam. Šetao sam ulicom kada je ispred mene samo palo tijelo", rekao je očevidac.

